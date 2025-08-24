Защо е трудно да победим еската по лозата?

Когато говорим за болестта по гроздето, наречена "еска", нямаме предвид един, а цяла група патогени, действащи поотделно, последователно или едновременно един с друг. Те включват гъбичките Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum и други видове Phaeoacremonium, Fomitiporia mediterranean и някои видове от семейство Botryosphaeriaceae. Действието на тези патогени е такова, че причиняват сериозни щети на здравината и продуктивността на лозовите храсти, дори тяхната смърт.

Най-благоприятните условия за развитието на еска са температурата на въздуха от +20 до +30°C и нивата на влажност на въздуха от 60% и повече. Горещото лятно време с много високи температури може да допринесе за бързото развитие на еска.

Защо болестта се нарича така?

Употребата на термина „еска“ („храна“ на латински) се отнася до факта, че изгнилата и изсъхнала поради болести многогодишна дървесина от лозови храсти е била използвана като дърва за огрев в огнището и при готвенето. През последните години болестта показва известна способност да се развива дори върху млади растения, което е увеличило интереса и количеството научни изследвания. Въпреки, че е било възможно да се идентифицират основните причини за болестта, точното и навременно идентифициране на патогените все още е далечна реалност поради дългото време на експериментите и липсата на достатъчно финансиране за тяхното подпомагане. В момента научната общност говори за две форми на това заболяване:

млада еска или "болест на Петри", която съответства на трахеомикоза, причинителите на която са гъби от родовете Phaeoacremonium и P. chlamydospora, които могат да заразят посадъчен материал и храсти на полето по време на присаждане или чрез разрези. Болестта на Петри (или "черна слуз") обикновено засяга много млади растения, при които сърцевината почернява, наблюдава се хлороза на листата и от раните изтича тъмна лепкава течност;

апоплектична еска, която се появява по възрастни храсти, причинителят на която очевидно е F. mediterranea, която може да се засели във вече болни растения, засегнати от млада еска, и да проникне в здрави растения чрез рани от резитбата.

Симптоми и повреди

Най-ярката симптоматична проява на еска може да се наблюдава по лозовите листа през лятото или началото на есента. Това са хлоротични или антоцианозни области между жилките, които след това се превръщат в некротични (изсъхнали) петна с неопределени ръбове.

Гроздовете на заразените растения узряват късно, имат ниско съдържание на захар и губят тургор, стават отпуснати, а по кората на плодовете могат да се видят кафяво-лилави точковидни петна, неравномерно разпределени и сходящи в надлъжни ивици.

Друг типичен симптом на растения, заразени с патогени на еска, е наличието на покафеняване или кариес (язви, некроза и вдлъбнатини) по дървесината, гъбеста, рохкава, белезникава и гниеща. В този случай всъщност можем да говорим за гниене на дървесината (т.нар. „бял ​​кариес“) и е типично, че вътрешните пукнатини се развиват в абсолютно същата пропорция.

Мерки за контрол

Вероятните причини за разпространението на еска могат да се считат за посадъчен материал със съмнителен фитосанитарен статус, както и липсата на превенция, използването на механизация, устойчивостта и оцеляването на патогените.

Следователно е важно да се прибегне до използването на превантивни методи, които включват следното:

максимално внимание към посадъчния материал

предпазливост при вземане на решение за натоварване на лозовите храсти, тъй като претоварването може да причини хранителен и физиологичен дисбаланс на храстите

подрязване първо на здрави растения, а след това на заразени

дезинфекция на инструменти (ножици за клонки, триони, ножове за присаждане и др.) от време на време с натриев хипохлорит или бензалкониев хлорид

избягвайте образуването на големи, трудно зарастващи рани при резитба, а също така използвайте пасти с добавка на широкоспектърни фунгициди върху разрезите при резитбата

