Сортове коледни елхи в саксии, които виреят, когато се отглеждат като стайни растения

Донасяте вкъщи най-хубавата коледна елха от колекцията, украсявате я с любов и накрая просто я издърпвате навън. Това се случва с повечето коледни елхи, които завършват живота си или на сметище, или в дробилка за мулч. Но какво ще стане, ако вашата коледна елха може да се задържи в дома ви? Тук се намесват саксийните коледни елхи. Норфолкският бор (Araucaria heterophylla), розмариновата „коледна елха“ (Rosmarinus officinalis), лимоновият кипарис (Hesperocyparis macrocarpa 'Goldcrest') и лавандуловото дърво (Lavandula angustifolia) са варианти, които могат да издържат в дома ви целогодишно.

Има и много други сортове живи коледни елхи . Просто трябва да се уверите, че избирате нещо, което може да се отглежда като стайно растение и може да вирее на закрито. Може би сте обмисляли и „жива коледна елха“, която е вечнозелено растение, навито на топки и оплетено в чул или отглеждано в контейнер, с непокътнати корени, което може да бъде пресадено след сезона. Много от често продаваните живи коледни елхи обаче могат да понасят стайни условия само за кратко и трябва да бъдат пресадени веднага щом земята се размрази.

За да изберете перфектното коледно дърво за стайно растение, има неща, които трябва да имате предвид, като например размерът на дървото и колко грижи ще са му необходими. Иглолистните дървета ще окапят някои иглички, така че, освен ако не искате да почиствате ежедневно, изберете голяма саксия, в която да поставите растението си. Изборът на място също е друг важен фактор. Повечето от тези растения предпочитат място с пълно слънце и обилно количество вода, за да не изсъхнат.

Най-добрите сортове коледни елхи в саксии, които да използвате като стайни растения

Норфолкският бор е живата коледна елха, която искате, ако нямате много място, тъй като когато се използва като стайно растение, то расте бавно, само около няколко сантиметра годишно. Просто не го оставяйте да бъде изложено на сухи условия; в противен случай ще започне да пуска игличките си. Лимонов кипарис „Goldcrest“ е друг вариант и е едно от онези стайни растения, които ще изпълнят дома ви с аромат . Получава името си от ароматната си листа, която, когато се смачка, произвежда лимонов аромат. Някои кипариси могат да растат доста високи, но има и джуджест сорт „Goldcrest Wilma“, който расте само до около метър, което го прави чудесен вариант за стайно растение. Само не забравяйте да го поливате редовно, иначе ярко оцветените му листа много бързо ще избледнеят и ще покафенят.

Освен това, „коледната елха“ от розмарин е друг чудесен избор. Той се отличава с гъста сиво-зелена, игловидна ароматна листа и наподобява син смърч. Може да е чудесен избор за вас, ако обичате да използвате билки в готвенето си. Въпреки това, когато се използва като стайно растение, „коледната елха“ от розмарин трябва да се постави на място с много пряка слънчева светлина. Също така, циркулацията на въздуха около растението трябва да е неограничена, ако искате да избегнете гъбични заболявания.

И последно в списъка е лавандуловото дърво. Точно като розмарина, то внася успокояващ, уютен аромат в помещенията. Но това, което го прави още по-добро, е, че предпочита леко сухи условия - идеално за закрито. Просто го поставете там, където получава 6 до 8 часа слънце.