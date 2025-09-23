Тези зеленчуци дават богата реколта през есента на сянка

Само защото нямате слънчево място в двора си, не означава, че не можете да отглеждате зеленчуци . Много листни зеленчуци, включително спанак, маруля и къдраво зеле, както и кореноплодни растения като цвекло и моркови, виреят при условия на слаба светлина. Сенкоустойчивите зеленчуци също помагат за разкрасяване на градината, като озаряват голите участъци с красивата си листа и текстура и могат да удължат вегетационния период на зеленчуците до ранна пролет или късна есен, когато слънчевата светлина започне да намалява.

Зеленчуци, които да засадите точно сега, ако се очаква първата слана през октомври

Маруля

Отглеждането на маруля ( Lactuca sativa ) на сянка има ключово предимство: удължава живота ѝ, като поддържа корените ѝ хладни. Засадена през пролетта и есента, тази богата на минерали листна зеленина вирее най-добре в рохкава, добре дренирана и богата на хранителни вещества почва. Засейте семената в дълбок съд или градина на дълбочина 6 мм и разстояние 2,5 см едно от друго; покрийте леко с поръсена почва.

Марулята може да се бере през всичките ѝ фази на растеж – от бейби лист (с размер около 7,5 до 15 см) до напълно узрели глави (приблизително 50 дни от засяването). Берете марулята рано сутрин, когато температурите са хладни и листата са богати на влага, след което бързо я охладете; отрязаните листа могат да увехнат само за 15 минути.

Спанак

Сянката позволява на богатия на витамини спанак ( Spinacia oleracea ) да расте по-бързо и спомага за намаляване на изкълчването на растенията , което води до горчив вкус на листата. Спанакът, който трябва да се засажда в края на зимата до началото на пролетта, се радва на богата на компост, добре дренирана почва. Мулчът ще помогне за задържане на влагата и ще поддържа растенията хладни в по-топъл климат. Засейте семената в контейнер или градинска леха на дълбочина 1,2 см и разстояние 5 см едно от друго, като ги покриете с 1,2 см почва. Продължете да сеете на всеки две до три седмици за непрекъсната реколта.

Берете реколтата веднага щом се появят бебешките листа (когато са с размер около 5 до 7,5 см) или когато узреят (около 28 до 55 дни от покълването на семената), когато главите могат да се отрежат на нивото на земята. Ако берете реколтата след узряването, ще се появи горчивина.

Цвекло

Богатото на фибри цвекло ( Beta vulgaris subsp. vulgaris ) е бързорастяща култура, която може да понася сянка и температури близки до нулата. Засадете цвеклото в началото на пролетта, веднага щом почвата е обработваема. То предпочита добре дренирана и богата на компост рохкава почва. Нанесете слой органичен мулч – като слама или дървени стърготини – около основата на растението, за да потиснете растежа на плевелите и да смекчите колебанията в почвата. Семената трябва да се засяват на дълбочина 1,2 см, на разстояние 5 см едно от друго в дълбоки контейнери или градински лехи.

Цвеклото може да се бере на седем до девет седмици, когато короните му стърчат с 2,5 до 5 см над линията на почвата.

Репички

Прекомерната топлина и пряката слънчева светлина могат да доведат до поникване на богатите на витамини репички(Raphanus sativus ). Сянката всъщност им пречи да вдървеснеят или да станат сърцевина. Засадете репички през пролетта или есента в рохкава, добре дренирана почва, богата на органична материя. Посейте семената на 1,25 см в земята или в дълбок съд на разстояние около 5 см едно от друго.

Репичките достигат оптималния си размер от 2,5 до 5 см около три до четири седмици след сеитбата.

Рукола

Твърде много слънце прави това бързорастящо, богато на фолати зелено растение, което можете да засадите през пролетта и есента, горчиво на вкус. Руколата ( Eruca vesicaria ) обича рохкава, богата на компост и добре дренирана почва. Мулчът ще поддържа растението хладно и ще задържа влагата в по-топъл климат. Разсадите се засяват директно в градината на 0,6 см надолу и на разстояние 30 до 45 см един от друг през целия вегетационен период, за да се осигури постоянно снабдяване с листа.

Руколата е най-здрава, когато листата са нежни и млади, така че подрязвайте отделни листа, когато са само 5 до 7,5 см дълги за непрекъснато снабдяване (или отрежете цялото растение в основата му).

Брюкселско зеле

Хладните температури подслаждат вкуса на брюкселското зеле ( Brassica oleracea var. gemmifera ), което е добър източник на витамини C и K. Засадете ги в началото на пролетта или в средата до края на лятото; те предпочитат добре дренирана почва, богата на органични вещества. Засадете семената на дълбочина от 1/4 до 1/2 инча в саксии, след което пресадете в градината на шест до осем седмици, като поставите разсада на разстояние от 24 до 36 инча един от друг.

Кейл

Високите температури са склонни да водят до горчиви листа в това богато на витамини зеле – ще получите по-добър резултат, ако го поставите на сянка. Засадете къдраво зеле ( Brassica oleracea var. acephala ) един месец преди последната слана през пролетта и/или шест седмици преди първата слана през есента. То обича богата на компост, добре дренирана почва. Семената трябва да се поставят на 0,6 см дълбочина и на разстояние 7,6 см едно от друго. Покрийте с мулч в по-топъл климат, за да задържите влагата и да поддържате растенията хладни.