13 октомври 2025, 09:42 часа 0 коментара
Това цвете е кралицата на есенната градина

В студените дни, когато в градината има все по-малко цветя, есенните рози несъмнено привличат много внимание. Чудесни за комбиниране с вечнозелени растения, лесни за поддръжка, тези рози ще допълнят визията на вашата тераса или двор по правилния начин.

Предлага се във всякакви цветове, а студените есенни дни и вятърът не могат да ѝ направят нищо. Лесна за поддръжка, есенната роза ( Chrysanthemum indicum) е истинска украса на този сезон. Често можем да я видим в дворове и тераси. Ако решите да обогатите пространството си с това цвете, вероятно ще се наслаждавате на красотата му до средата на декември .

Есенната хризантема , както някои я наричат, води началото си от далечна Япония. Като символ на японското императорско семейство, тези цветя са завладели почти целия свят.

„Спецификата на зимната роза е, че не измръзва, когато е засадена в земята и може да издържи на изключително ниски температури. Когато са засадени в земята, те оцеляват, а през пролетта се разпространяват и размножават бързо “, посочва цветарката Лиляна Йокич .

Грижа и развитие на есенни рози

След като есенните рози приключат с цъфтежа, правилните грижи и поддръжка са от съществено значение, за да се гарантира, че ще оцелеят през следващата година. Хризантемите се отглеждат най-добре в саксии или кашпи. За да запазят сферичната си форма, те предпочитат слънчево място , докато сянката и полусянката не са добър избор.

Грижите след цъфтежа изискват да подрязвате есенните рози на височина около 20 см. През зимата, в по-топлите райони, те могат да останат навън, но все пак е най-добре да ги извадите от земята преди слана и да ги съхранявате в сандъче с глинест компост при температура от пет до седем градуса.

„Когато розата цъфти, тя се отрязва, т.е. премахва се увехналата част. Препоръчително е също така саксийните растения да се увият в пластмаса или фолио, за да се предотврати евентуално измръзване. Ако розата е засадена в двора, застраховката не е необходима. Те се нуждаят от рохкава почва (защото са чувствителни към влага) и идеалното разстояние в градината трябва да бъде 40 сантиметра. Трябва да изберете полусенчесто място и възможно най-далеч от летните цъфтящи растения. За да цъфти обилно, трябва да се подхранва с течен тор още в началото на август. Защото те цъфтят от август до средата на декември “, казва Л. Йоксич.

По-красива от пеларгония

Есенните рози са изместили популярните мушката, които също цъфтят изобилно и са многогодишни растения. „За мушката е необходимо, особено за ледените мушката, температурата да не пада под плюс три градуса. Такива мушката постоянно се закриват и подрязват, за да се развият нови пеларгонии “, отбелязва цветарят.

Докато цъфтят, есенните рози трябва да се поливат обилно, а градинските охлюви могат да бъдат една от най-големите опасности за това растение, тъй като могат да ядат листата, както и младите растения.

 

 

 

