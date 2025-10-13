Има ли как да се преборим с брашнестата мана по гроздето?

Химически средства – кога и как да ги използваме

Условия за развитие и кога трябва да сме най-бдителни

Причинителят на брашнестата мана е гъбата Uncinula necator. Тя напада зелените части на лозата и образува характерен бял налеп, който прилича на брашно. За разлика от други гъбни болести, които се нуждаят от влага, брашнестата мана може да се развива и в сухи условия. Това я прави особено трудна за контрол.

Достатъчна е комбинация от топли дни и прохладни нощи, за да започне бързо разпространение. Болестта отслабва растенията, намалява фотосинтезата, нарушава развитието на плодовете и в крайна сметка води до намаляване на добива и качеството на гроздето.

Как да разпознаем първите симптоми?

Един от най-важните моменти е ранното откриване на болестта. По листата се появява сиво-бял налеп, често от горната страна, който лесно се разпознава. Засегнатите листа започват да се деформират, прегарят и изсъхват преждевременно.

По леторастите се образуват кафяви петна, които спират нормалния им растеж. Най-опасно е, когато заболяването стигне до гроздовете. Те се покриват с брашнест налеп, кожицата им се напуква, зърната започват да съхнат или да загниват. При силно нападение гроздето става негодно за консумация и винопроизводство.

Брашнестата мана се развива най-бързо при температури около 25 градуса и при средна влажност на въздуха. Това означава, че опасността е най-голяма през пролетта и началото на лятото. Болестта може да се появи още от момента, в който лозата започне да развива леторасти, и да остане активна до прошарването на гроздето. Периодите след валежи или силна роса също са рискови, дори ако времето е сухо през деня.

Практически съвети за превенция

Превенцията е най-сигурното оръжие срещу брашнестата мана. Няколко основни практики могат значително да намалят риска:

• Поддържайте лозето проветриво. Това означава редовна резитба, премахване на излишните леторасти и листа, за да може въздухът да циркулира свободно.

• Не прекалявайте с азотното торене. Буйният растеж на зелена маса е привлекателна среда за болестта.

• Следете прогнозата за времето. При топли и сухи дни, редуващи се с прохладни нощи, бъдете особено внимателни.

• Избирайте устойчиви сортове, когато е възможно. Някои местни сортове показват по-висока устойчивост в сравнение с чувствителните международни.

Химически средства – кога и как да ги използваме

Фунгицидите остават най-сигурният начин за директна борба. Добре е първото третиране да се направи, когато леторастите достигнат 10–15 см. След това пръсканията трябва да се повтарят редовно през 10–14 дни в зависимост от времето и степента на риск. Важно е да се редуват препарати с различни активни вещества, за да се избегне резистентност.

Контактните препарати образуват защитна бариера, а системните проникват в тъканите и защитават отвътре. Най-уязвимият период е от цъфтежа до прошарването на гроздето, затова тогава третирането не бива да се пропуска.

Сярата – традиционно, но ефективно средство

Сярата е едно от най-старите и доказани средства срещу брашнеста мана. Тя действа контактно, блокира развитието на гъбата и е разрешена и в биологичното земеделие. Може да се използва както под формата на прах, така и като суспензия. Прилага се при температури над 18 градуса, защото тогава е най-ефикасна. Важно е да се внимава при горещо време, тъй като тогава може да предизвика пригори по листата.

Биологични методи и алтернативни решения

През последните години се развиват все повече биопрепарати, които помагат срещу брашнестата мана. Те често съдържат микроорганизми, които потискат патогена, или растителни екстракти, които създават неблагоприятна среда за гъбата.

Някои производители използват разтвори на сода бикарбонат или растителни масла, които променят повърхностната среда и затрудняват развитието на болестта.

Практически съвети за третиране в различни фази

Начало на пролетта: направете профилактично пръскане със сяра или подходящ фунгицид още когато леторастите са 10 см. Това предотвратява ранни зарази.

Преди цъфтежа: второ третиране е задължително, защото тогава лозата е изключително уязвима.

По време на цъфтежа: използвайте щадящи препарати, за да не навредите на опрашването.

След цъфтежа и при наедряване на зърната: този период е критичен – брашнестата мана може да унищожи реколтата, затова пръсканията трябва да са стриктни.

До прошарване: продължете наблюдението и при нужда третирайте, за да се предпазят плодовете.

Какво да правим при вече развита зараза?

Ако болестта вече се е развила, действията трябва да са бързи. Засегнатите листа и гроздове трябва да се отстранят и унищожат, за да не служат като източник на зараза.

Третиранията трябва да се засилят с по-кратки интервали и със системни фунгициди. Не бива да се разчита, че болестта ще спре сама – при благоприятни условия тя може да обхване цялото лозе за дни.

Опит от българската практика

В българските лозарски райони брашнестата мана се среща редовно и често е най-опасната болест заедно с мана и сиво гниене. Лозарите от Пловдивския и Старозагорския край отдавна разчитат на комбинация от сяра и модерни фунгициди.

В Сандански и Мелник, където климатът е по-топъл, рискът е още по-голям, затова превантивните пръскания започват рано и продължават почти до беритба. Наблюденията показват, че лозята, които са добре проветрени и поддържани, боледуват значително по-рядко, дори при еднакви условия. Това е доказателство, че агротехниката е също толкова важна, колкото и препаратите.