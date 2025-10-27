Великолепната хортензия, която ще искате за цветна есенна градина

Хортензиите са доста голяма група цветя с различно време на цъфтеж, цветове и размери. Въпреки че много от тях цъфтят през пролетта или лятото, има група сортове и видове, които имат по-голяма склонност да цъфтят през есента. От тях една се откроява не само със своите цветове, но и с големите си и смели листа. Този вид е известен като дъболистна хортензия (Hydrangea quercifolia). Както подсказва името, тези цветя имат големи листа, които са красиви и много подобни на тези на дъбовете. Те придобиват блестящи нюанси на златисто, жълто, оранжево и червено и през есента, което ги прави красив цветен вариант за вашата градина през есента.

Още: Засаждане на хортензии: Кога е по-добре да се прави през есента или през пролетта

Цъфтящи в началото на лятото, цветните венчелистчета са ярко бели и растат заедно във висока пирамидална форма. С появата на есенните цветове по листата обаче, венчелистчетата бавно променят цвета си в бледорозов. За да бъдат още по-уникални, през зимата кората се отлепва от клоните и разкрива по-тъмен цвят, който привлича погледа, тъй като всичко останало във вашата градина започва да умира.

Още: Утайка от кафе или банани: Коя е по-добрата тор за вашите хортензии

Въпреки че са уникален вид, все пак можете да разчитате предимно на градинарските съвети и трикове за успешен цъфтеж на хортензиите всяка година . За разлика от някои други видове хортензии обаче, не можете да се надявате да промените цвета на цветята си, като промените pH на почвата. Вместо това, те ще останат или ярко бели, или прашнорозови.

Още: Пагубна грешка при засаждане на хортензиите

Грижата за хортензия от дъбови листа не е чак толкова различна от другите видове

Но не се притеснявайте, ако не попадате в този диапазон; също така е доста лесно да отглеждате и да се грижите за хортензии на закрито . Ако търсите привличащо вниманието растение, което е достатъчно подобно по отношение на грижите на хортензиите, които вече познавате и обичате, този вид е чудесен избор, независимо къде живеете. Обърнете обаче специално внимание на избрания от вас сорт. В дивата природа тези растения лесно могат да достигнат до 3 метра височина. Ако това е по-голямо от желаното от вас, има опции за по-малки размери или по-компактни растения като „Pee Wee“ или „Ruby Slippers“.

Каква е причината листата на хортензията да покафенеят

Дъболистните хортензии не само са уникални по външния си вид, но и са сравнително лесни за грижи. Най-доброто място в градината ви за засаждане на хортензии , включително този вид, е някъде, където получават сутрешно слънце и следобедна сянка, но могат да понесат всякаква позиция между пълно и частично слънце. Колкото повече светлина обаче получават, толкова повече цветове имат.

Трябва ли да подрежете хортензията през есента?

Те са сравнително топлоустойчиви, особено за хортензия. Почвата трябва да е богата, но хортензиите могат да се справят с песъчливи или глинести условия, стига да получават достатъчно влага и земята да се отцежда добре. Те се срещат естествено в гори близо до потоци, така че се радват на повече влага, особено през първата година след засаждането, но ще бъдат устойчиви на суша, след като се установят.