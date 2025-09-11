Всичко, което трябва да знаете за пресаждането на божурите през септември

Един недостатък на тези красиви многогодишни растения е, че не обичат да бъдат местени. Но е възможно, ако го направите правилно.

Тъй като божурите са толкова специални и дълготрайни, може да има моменти, когато пресаждането им има смисъл. Може би те не виреят там, където са в момента, или се местите и искате да отглеждате божури в новия си дом.

Научаването как да се пресаждат божури започва с разбирането кога и дали е необходимо да бъдат преместени. В моя случай преместих растенията си, без наистина да знам какво правя.

Още: Ефективни стратегии за контрол на мравките, атакуващи пъпките на божурите

Повечето божури виреят десетилетия , дори до 100 години, на едно и също място. Така че, преди да преместите един, уверете се, че наистина е необходимо. Една от причините е, ако се местите и искате да вземете любимите си растения със себе си. Тъй като тези впечатляващи цветя издържат толкова дълго, е разумно да не искате да ги оставяте.

Мит или реалност: Наистина ли мравките помагат на божурите?

Засенчването също често се превръща в проблем, защото божурите са много дълголетни. В много случаи дърветата растат нагоре и около тях, блокирайки слънчевата светлина. Можете също така да изкопаете и разделите божури, за да ги размножите. Но трябва да правите това само с големи, енергични растения. Също така, не забравяйте да използвате остър инструмент за изкопаване и разделяне на растенията

Защо божурите увисват и как да го предотвратите

Есента е най-подходящото време за преместване на божурите . Докато божурите се подготвят за период на покой през есента, растежът им се забавя. Те навлизат в режим на пестене на енергия, което минимизира стреса от голямо преместване.

През пролетта божурите излизат от период на покой и са готови да растат и цъфтят. Това увеличава стреса от преместването им и увеличава риска от шок от трансплантацията .

Още: Това са два ключови периода в годината, когато трябва да наторите хортензиите

Възможно е да преместите божурите през пролетта, но имайте предвид, че растението ви вероятно няма да цъфти отново в продължение на няколко години. Никога не премествайте божура си по друго време на годината, само през есента или пролетта.

Първо, изберете добро място за вашите божури. Идеалното място трябва да е огрявано от слънце и да има добре дренирана почва. Последното е важно, затова отделете време, за да разкопаете и да определите дали дренажът е адекватен.

Здравето на корените е от решаващо значение при преместването на божур. Започнете да копаете поне 46 см от короната, за да не повредите корените.

Ако разделяте божур, за да размножите още растения, изплакнете част от мръсотията и потърсете очи. Те са малки розови пъпки под короната. Отрежете корените така, че всяко създадено от вас деление да има поне три очи.

Още: Трябва ли да премахнете изсъхналите цветове на божурите

Намирането на очите също е важно за поставянето на божура на новото му място. Очите трябва да са не повече от 5 см под повърхността на почвата. Ако са по-дълбоки, растението няма да се развива и расте.

Използвайте ръцете си, за да поставите внимателно божура и да запълните дупката с почва. Полейте го обилно и нанесете дебел слой мулч около растението. Продължете с обичайната си есенна грижа за божури . Подрежете божурите след първата слана, за да предотвратите болести и да насърчите растенията да съхраняват енергия в грудките си през зимата, която ще се превърне в цветове през следващите години.

Какво трябва да направите с божурите след цъфтежа, за да имат още повече пъпки догодина

Преместването на божур не е по-трудно от преместването на всяко друго голямо многогодишно растение, но изисква търпение, преди да видите успех. Особено ако пресадите или разделите растенията през пролетта , може да ви се стори, че сте допуснали тактическа грешка. Растението ви вероятно няма да цъфти тази или дори следващата година, но изчакайте. До следващата година би трябвало да видите нов растеж и цветове.