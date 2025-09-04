Задължително ли е подхранването на пипер с мая?

Торенето е важен етап от грижата за чушките. Торовете могат да бъдат органични и химически. Торенето на пипера с мая (дрожди) е безопасно и ефективно средство.

Ползи от маята

Торовете с мая са полезни за зеленчуковите култури поради състава си:

Още: Как правилно да берете чушки, за да запазите растението

65% протеинови елементи,

10% аминокиселини,

25% различни минерали, включително манган и калий, желязо, мед и азот.

Срокове за приложение

Препоръчва се подхранване на чушки с торове с мая три пъти на градински сезон.

Методи на подхранване:

Още: Чушките все още не узряват - как да им помогнете и каква е причината

- чрез директно торене върху затоплена почва;

- чрез поливане с дрождеви състави.

В етапа на разсаждане

Първоначалното подхранване на младите разсади се извършва, когато се пресаждат в почвата на постоянното място за отглеждане. На този етап е необходимо да се полее стръка пипер, за да се подсили устойчивостта му на стрес и да се съкрати периодът на адаптиране на кълновете към новите условия.

Още: Каква е тайната на най-вкусните панирани чушки?

В етапа на цъфтеж

Когато се появят първите съцветия по храстите на чушката, се извършва второ подхранване с мая: 2 литра разтвор на 1 храст.

В етапа на образуване на плодове

По време на узряването на чушките се препоръчва растенията да се подхранят за трети път. Нормата на поливане в този случай зависи от броя на плодовете на всеки храст и е 1-2 литра.

Още: Каква трябва да е маринатата за пукани люти чушки

Подготовка

За торене можете да използвате сурова или суха бързодействаща мая. Продуктът трябва да е пресен.

При готвене температурата на течността трябва да бъде поне 30°C и не повече от 40°C. В студени условия ферментацията, която е необходима за развитието на дрождевите гъбички, се спира, а в гореща вода основният полезен компонент умира.

Подходящо време

На открити площи се прилага в сутрешните часове и при топло време, когато почвата вече не е студена, но не е прегрята от пряка слънчева светлина.

В оранжерия се препоръчва торене с мая за чушки да се извършва в облачни дни, тъй като в прегрятата почва в оранжерията дрождевите гъбички умират.

Рецепти

Можете да направите тор с мая за пипера, използвайки един от популярните методи.

Метод 1

Ще ви трябват 1 кг сурова мая, 5-7 литра вода. Сместа, разредена с вода, се оставя за 1 час на топло място. Преди употреба, съставът на маята се разрежда допълнително с вода в съотношение 1:10. Препоръчва се за употреба на етапа на отглеждане на разсад за ускоряване на растежа, както и за храсти от чушки на етапа на цъфтежа им.

Метод 2

На етапа на образуване на плодове се приготвя работна течност от маята със захар. За тази цел ще ви е необходим десетлитров обем вода и 100 г сурова мая или 20 г сух продукт. Добавете 0,5 кг кристална захар към водата, разбъркайте я, докато се разтвори напълно, и добавете маята. Сместа се оставя на топло място за 3 дни.

По време на процеса на ферментация обемът на работната течност ще се увеличи, затова използвайте съд, чийто обем е 2 пъти по-голям от разредената смес.

Готовият за употреба разтвор ще бъде мътен, а пяната, която се появява в ранните етапи на ферментационния процес, ще се утаи. При добавяне на дрождево подхранване за зеленчукови култури, готовата смес се разрежда с вода в съотношение 1:10.

Метод 3

Третият метод е приготвяне на дрождева смес за повишаване на плодородието на почвата. Извършва се на етапи.

Първоначално 100 г дрождева смес и 100 г кристална захар се разреждат в десетлитров обем вода. Сместа се оставя да престои 24 часа.

Едновременно с това се накисва дървесна пепел (1 литър пепелен прах на десетлитров обем вода).

За подхранване се смесват 1 литър пепелна настойка и 1 литър дрождева смес, обемът се долива с вода до 10 литра.