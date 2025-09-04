Задължително ли е подхранването на пипер с мая?

Торенето е важен етап от грижата за чушките. Торовете могат да бъдат органични и химически. Торенето на пипера с мая (дрожди) е безопасно и ефективно средство.
Ползи от маята
Торовете с мая са полезни за зеленчуковите култури поради състава си:
- 65% протеинови елементи,
- 10% аминокиселини,
- 25% различни минерали, включително манган и калий, желязо, мед и азот.
Срокове за приложение
Препоръчва се подхранване на чушки с торове с мая три пъти на градински сезон.
Методи на подхранване:
- чрез директно торене върху затоплена почва;
- чрез поливане с дрождеви състави.
В етапа на разсаждане
Първоначалното подхранване на младите разсади се извършва, когато се пресаждат в почвата на постоянното място за отглеждане. На този етап е необходимо да се полее стръка пипер, за да се подсили устойчивостта му на стрес и да се съкрати периодът на адаптиране на кълновете към новите условия.
В етапа на цъфтеж
Когато се появят първите съцветия по храстите на чушката, се извършва второ подхранване с мая: 2 литра разтвор на 1 храст.
В етапа на образуване на плодове
По време на узряването на чушките се препоръчва растенията да се подхранят за трети път. Нормата на поливане в този случай зависи от броя на плодовете на всеки храст и е 1-2 литра.
Подготовка
За торене можете да използвате сурова или суха бързодействаща мая. Продуктът трябва да е пресен.
При готвене температурата на течността трябва да бъде поне 30°C и не повече от 40°C. В студени условия ферментацията, която е необходима за развитието на дрождевите гъбички, се спира, а в гореща вода основният полезен компонент умира.
Подходящо време
На открити площи се прилага в сутрешните часове и при топло време, когато почвата вече не е студена, но не е прегрята от пряка слънчева светлина.
В оранжерия се препоръчва торене с мая за чушки да се извършва в облачни дни, тъй като в прегрятата почва в оранжерията дрождевите гъбички умират.
Рецепти
Можете да направите тор с мая за пипера, използвайки един от популярните методи.
Метод 1
Ще ви трябват 1 кг сурова мая, 5-7 литра вода. Сместа, разредена с вода, се оставя за 1 час на топло място. Преди употреба, съставът на маята се разрежда допълнително с вода в съотношение 1:10. Препоръчва се за употреба на етапа на отглеждане на разсад за ускоряване на растежа, както и за храсти от чушки на етапа на цъфтежа им.
Метод 2
На етапа на образуване на плодове се приготвя работна течност от маята със захар. За тази цел ще ви е необходим десетлитров обем вода и 100 г сурова мая или 20 г сух продукт. Добавете 0,5 кг кристална захар към водата, разбъркайте я, докато се разтвори напълно, и добавете маята. Сместа се оставя на топло място за 3 дни.
По време на процеса на ферментация обемът на работната течност ще се увеличи, затова използвайте съд, чийто обем е 2 пъти по-голям от разредената смес.
Готовият за употреба разтвор ще бъде мътен, а пяната, която се появява в ранните етапи на ферментационния процес, ще се утаи. При добавяне на дрождево подхранване за зеленчукови култури, готовата смес се разрежда с вода в съотношение 1:10.
Метод 3
Третият метод е приготвяне на дрождева смес за повишаване на плодородието на почвата. Извършва се на етапи.
Първоначално 100 г дрождева смес и 100 г кристална захар се разреждат в десетлитров обем вода. Сместа се оставя да престои 24 часа.
Едновременно с това се накисва дървесна пепел (1 литър пепелен прах на десетлитров обем вода).
За подхранване се смесват 1 литър пепелна настойка и 1 литър дрождева смес, обемът се долива с вода до 10 литра.