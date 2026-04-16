Засадете това растение в градината си и ще забравите за охлювите за дълго време

Какви други растения могат да се засадят, за да се отблъскват охлюви?

Охлювите са един от най-досадните проблеми в градината. Те бързо развалят листата, унищожават разсада. Нашествието им може да обезсмисли всички усилия на градинаря. Много градинари използват химикали, за да се отърват от тях, но има по-прост и безопасен начин - да засадят растение, което просто ще изплаши тези вредители.

Кое растение отблъсква охлювите от градината?

Едно от най-ефективните растения срещу охлюви е градинският чай. Силният му аромат и етеричните му масла създават среда, която тези вредители избягват.

Охлювите са чувствителни към влага и миризми, така че силните тревисти аромати са сигнал за опасност за тях. Ето защо те избягват райони с градински чай. Засадете го по периметъра на лехите или между зеленчуците и той ще се превърне в естествена бариера срещу вредителите.

За максимален ефект, градинският чай трябва да се засажда близо до площи с различни култури. Най-добре се съчетава със следните градински култури зеле, маруля, ягоди и краставици. Можете също да отрежете листата и да ги разпределите между редовете, ароматът ще се запази много дълго време.

За най-добри резултати, градинският чай може да се комбинира с други растения: мащерка - създава суха среда, която охлювите не харесват; розмарин - има остра миризма, която отблъсква вредителите; лавандула - помага за намаляване на тяхната активност.

Такава „зелена бариера“ работи много по-ефективно от всяко едно от тези растения, засадено отделно.

Защо този метод е по-добър от химията? Растенията не вредят на почвата и не натрупват токсини в плодовете. Те действат стабилно, създавайки естествена защита. Освен това, това е дългосрочно решение - просто трябва да го засадите веднъж и да поддържате грижите за него.

За успешен растеж на градинския чай е най-добре да изберете слънчево място с плодородна почва, въпреки че може да вирее и в по-малко плодородни райони. Семената могат да се засяват на открито в края на есента или пролетта, когато температурите достигнат 10 градуса по Целзий (50 градуса по Фаренхайт). Първият цъфтеж настъпва едва през втората година, тъй като розетките от листа се образуват през първия сезон. Градинският чай може да се размножава и чрез разделяне на зрелите растения. Листата на растението не окапват през зимата, запазвайки декоративния си вид дори през студения сезон.

