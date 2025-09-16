Засаждане на боровинки през есента: Прост метод, който гарантира голяма и сладка реколта

Какво трябва да сложите под корена на боровинката, за да осигурите правилно покълване?

Мечтаете за свои собствени, сочни боровинки? Есента е идеалното време да засадите тези ценни храсти във вашата градина. Научете как правилно да засаждате боровинки през есента, какво да добавите към дупката за бързо захващане и кои сортове да изберете за българския климат.

Защо засаждането на боровинки през есента е полезно?

Есенното засаждане на боровинки има много предимства. На първо място, почвата е все още топла от лятото, което насърчава развитието на корените, докато температурата на въздуха е по-ниска, което намалява стреса от пресаждането. Освен това, естествените есенни валежи осигуряват адекватно поливане, което улеснява адаптацията на растението към новото му място.

Още: Засаждане на декоративен чесън през есента: Ето как го правят добрите градинари

Оптималното време за засаждане на боровинки през есента е от средата на септември до края на октомври. Важно е това да се направи поне 2-3 седмици преди първите слани, за да се даде време на растението да се вкорени преди зимата. Засаждането през есента води до по-силен растеж и по-добро плододаване през следващия сезон.

Най-добрите сортове боровинки за отглеждане в градината

Изборът на правилния сорт боровинки е от решаващо значение за успешното отглеждане. Струва си да изберете сортове, адаптирани към местния климат, устойчиви на замръзване и болести.

Още: 5 овощни дървета, които трябва да засадите през есента

Сред ранните сортове, боровинката „Patriot“ си струва да се отбележи, тъй като се гордее с едри, вкусни плодове и висока устойчивост на болести. За тези, които ценят изключителния вкус, „Bluecrop“ е добър избор – това е най-добивният сорт боровинки със средно ранен период на плододаване.

Ако търсите дълга реколта, помислете за засаждане на „Duke“ (ранен), „Bluecrop“ (среден) или „Elliot“ (късен). Последният узрява дори през септември, удължавайки сезона на плододаване. Сортовете джуджета като „Top Hat“ са идеални за малки градини и дори могат да се отглеждат в саксии.

Струва си да се помни, че въпреки че най-добрите сортове боровинки теоретично са самоопрашващи се, добивите им се подобряват значително при кръстосано опрашване. Затова се препоръчва да се засадят поне 2-3 различни сорта наблизо.

Как правилно да засаждаме боровинки през есента?

Още: За какво трябва да внимавате, когато купувате боровинки

Засаждането на боровинки през есента изисква правилна подготовка. Изкопайте дупки с дълбочина приблизително 30-35 см и ширина 50 см, като разстоянията между растенията са 1-1,5 метра едно от друго. Не забравяйте, че боровинките развиват плитка коренова система, така че не ги засаждайте твърде дълбоко – горната част на кореновата топка трябва да е на нивото на земята.

Правилната подготовка на почвата е от решаващо значение. Боровинките изискват киселинна почва с pH 4,0-5,5. Ако почвата ви има по-високо pH, ще е необходимо да я подкиселите. Когато засаждате боровинки през есента, смесете градинска почва с киселинен торфен мъх. В почви с неутрално pH използвайте съотношение 1:1, докато в алкални почви увеличете количеството торфен мъх до съотношение 2:1 (две части торф към една част почва). Можете също да добавите компостирани борови иглички или кора.

Какво трябва да сложите под корена на боровинката, за да осигурите правилно покълване?

Още: Коя е основната разлика между трънка и боровинка?

Добро решение е да добавите специален стартерен тор за киселиннолюбиви растения или шепа смляна сяра в дупката за засаждане, което ще помогне за поддържане на правилното pH.

След като поставите растението в дупката, го напълнете с подготвената почва, като леко притиснете почвата около корените. След това полейте обилно растението и оформете почвена купа около него, за да улесните задържането на вода. Накрая, разстелете 5-7 см слой борова кора или торфен мъх около растението.

Как да се грижим за боровинките след засаждане?

Грижата за боровинките след засаждане през есента се фокусира върху няколко ключови аспекта.

Преди всичко, осигурете редовно поливане – новозасадените боровинки се нуждаят от постоянна влажност на почвата, но без застояла вода. Поливайте ги обилно през първия сезон след засаждането, особено по време на периоди на суша. Използвайте дъждовна вода или подкиселена вода (може да се добави ябълков оцет или лимонена киселина), за да поддържате правилното pH на почвата.

През есента избягвайте използването на азотни торове, които стимулират растежа – растението трябва да се подготви за зимата, а не да произвежда нови издънки. Можете обаче да използвате есенен тор за киселиннолюбиви растения, богат на калий и фосфор, който ще укрепи кореновата система и ще увеличи устойчивостта на замръзване. Първото пролетно торене след есенното засаждане се извършва през април, когато растението започне енергично да расте.

През първата година след засаждането отстранете всички цветове, така че растението да съсредоточи енергията си върху развитието на корените, а не върху плододаването. В следващите години подрязвайте боровинките в началото на пролетта, като премахвате замръзналите, повредените и старите издънки.