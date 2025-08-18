Засаждане на пролетните лукови през есента - кога е златното време

Можете ли да засаждате луковици по всяко време на годината?

Да знаете кога да засадите пролетни луковици е от съществено значение, ако искате да се насладите на зрелищно цветно шоу в градината си, когато зимата свърши.

Как е правилно да се съхраняват луковиците на лалетата през зимата?

Каквито и пролетни луковици да изберете, правилното време за засаждане е през есента – независимо дали сглобявате лазаня с луковици в контейнери, засаждате саксии за верандата си или ги добавяте към бордюри.

Ако го направите в правилния момент, можете да се насладите на весел килим от кокичета и минзухари, щом температурите започнат да се покачват, последвани от златни нарциси, цветни лалета, ароматни зюмбюли и други. Какъв по-добър начин да освежите пролетната си градина?

Кога трябва да засадя пролетни луковици?

Издръжливите пролетни луковици се нуждаят от период на зимни студове, за да растат и цъфтят през следващата година, поради което е важно да ги засадите през есента

„Трябва да се отбележи, че лалетата трябва да се засаждат малко по-късно от другите луковични растения“, казва Холи Кросли , експерт по градинарство в Homes & Gardens . „Засадете ги в земята към края на есента или дори в началото на зимата, преди земята да е замръзнала. Това значително намалява риска от развитие на болест, наречена лалеен огън, която кара листата да изглеждат обгорени и усукани.“

Ако сте пропуснали възможността да засадите луковиците си през есента, винаги можете да напълните пролетен контейнер или малка цветна леха с готови растения, добавя Холи. „Тези се появяват в градинските центрове от ранна пролет, за да бъдат засадени веднага. Отглеждането от луковици обаче е по-евтин метод, особено ако искате да запълните големи площи от двора си с цветя.“

Можете ли да засаждате луковици по всяко време на годината?

„Пролетните луковици се нуждаят от период на покой, за да цъфтят, докато летните луковици не. Засаждането в неподходящо време на годината може да доведе до това луковиците да не цъфтят или да образуват по-малко цветове от обикновено“, казва Стивън Уеб , основателят на Garden's Whisper.

„Ако обаче живеете в район с мек климат, може да успеете да засадите луковици и през друго време на годината.“

Пролетните ми луковици цъфнаха по-рано от очакваното – ще оцелеят ли?

Понякога меките зими могат да доведат до по-ранен цъфтеж на пролетните луковици от обичайното. Дали ще оцелеят или не, зависи изцяло от микроклимата на градината, казва Джон Негус, експерт по градинарство от списание Amateur Gardening .

Ако се прогнозира силна слана, покрийте цветята с фибровлакно, като го отстраните, когато температурата се повиши, съветва той.