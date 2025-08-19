Кога е най-добре да поливаме краставиците с йод?

Тъй като повечето купувачи предпочитат натурални продукти, отглеждани без химикали, градинарите започват да се обръщат към народните средства. Йодът показва добра ефективност за подхранване на краставици.

Полезни свойства на йода

Йодът се използва поради следните предимства:

предотвратява появата на гъбични заболявания;

той е отлично средство за дезинфекция на почвата;

оказва отрицателно въздействие върху насекомите-вредители;

ако по стъблата на краставицата има пукнатини и други механични повреди, йодът ще ги заздрави много бързо;

стимулира растежа на храстите, образуването на яйчници;

укрепява корените;

увеличава периода на плододаване;

оказва положителен ефект върху вкуса;

участва пряко в обмяната на азот в почвата, което позволява на растенията да натрупат зелена маса и да обогатят плодовете с витамини.

Правила за приготвяне на торове с йод

С вода

Може би най-простата рецепта. Трябва да вземете 3 литра вода със стайна температура, да добавите капка йод, да разбъркате. Най-добре е водата да е от стопен сняг или предварително престояла. Температурата не е повече от +20 градуса.

Със суроватка

Ако е необходимо, суроватката може да се замени с други продукти. Прясно или кисело мляко са идеални за целта. Трябва да вземете по 1 литър от всеки продукт от горния списък, да добавите 1 капка воден разтвор на йод. Тоест, 3 капки йод се разтварят в 1 литър вода, разбъркват се и след това 1 капка от този разтвор се добавя към млечния продукт.

С дървесна пепел

Предимството на дървесната пепел е, че съдържа голямо количество калций, магнезий и калий. Не бива да смесвате пепел с йод. По-добре би било да полеете лехите обилно с воден разтвор с добавена пепел и едва след това да поръсите мястото със суха дървесна пепел. Такова подхранване може да подобри вкуса на краставиците.

Със сода

Препоръчително е този вариант да се използва еднократно. В 3 литра вода добавяте 10 капки йод, малко калиев перманганат и 2 супени лъжици сода бикарбонат. Калиевият перманганат трябва да е достатъчен, за да придобие водата бледолилав оттенък.

Важно! Трябва много внимателно да следите дозировката.

Методи за прилагане на торове

Препоръчва се торене по два начина - кореново и листно.

Правилата при тези методи са идентични. Третирайте рано сутрин или вечер след залез слънце. Най-добре е да го направите вечер, което ще позволи на краставичните храсти да абсорбират по-добре разтвора от почвата.

Преди кореново подхранване се препоръчва обилно поливане на почвата, което осигурява на кореновата система надеждна защита от химически изгаряния.

Стриктно спазвайте дозите, посочени на опаковката.

Ако третирането е извършено в оранжерия, след приключване на работата е необходимо да я напуснете възможно най-скоро, тъй като йодът отделя токсини, което е опасно за здравето.

При поливане е необходимо да се уверите, че разтворът не попада върху листата.

Съвет! Не забравяйте за собствената си безопасност. Извършвайте работа в защитно облекло и ръкавици.

Поливане

Поливането може да се извършва по няколко начина.

Напояване на почвата

Торенето на почвата се извършва преди засаждането на разсада. Напояването на почвата не само я подхранва, но и дезинфекцира. В 10 литра чиста топла вода добавяте 4 капки йод, разбърквате добре всичко и напръсквате почвата с пулверизатор.

Напояване на краставичните храсти

За последен път торене с добавка на йод се прилага по време на интензивния растеж на плодовете. Обработката по време на цъфтежа е забранена. По време на плододаването третирането с йод осигурява на зеленчуковата култура надеждна защита от вредители и редица болести, включително късна мана, брашнеста мана, гниене. Рецептата за работния разтвор е сходна за всички случаи - добавяте 15 капки йод и 500 мл мляко или суроватка към 5 литра вода. Обработката трябва да се извършва вечер.

