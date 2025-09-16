Защо опитните градинари заравят цели яйца в градината?

Градинарите с опит разчитат на различни методи за увеличаване на реколтата в градината. Когато разсадът отслабне или плодовете не натрупат необходимото тегло, опитните градинари прибягват до необичайни методи. Един от тях е именно заравянето на яйце в градината.

Заравянето на яйце в градината

Един от тези методи е заравянето на обикновено пилешко яйце в близост до корена на растението. Този метод е особено популярен в районите, където почвата е бедна на органична материя.

Яйцето постепенно се разлага в почвата, освобождавайки хранителни вещества, необходими за растежа на растенията - калций, фосфор и азот. Това създава благоприятни условия за развитието на кореновата система. Методът е особено ефективен върху песъчливи и песъчливо-глинести почви, където органичната материя се отмива бързо.

Някои градинари предпочитат да използват варени яйца, за да избегнат неприятната миризма. Суровото яйце обаче има по-изразен ефект, ако е засадено правилно на дълбочина поне 10 сантиметра.

Методът не изисква допълнителни разходи и е подходящ за биологично земеделие. Не нарушава почвения баланс и не причинява засоляване. Освен това, яйцето подобрява структурата на почвата, правейки я по-рохкава, което спомага за по-добър въздухообмен и задържане на влага. Растенията в лехи с такова подхранване са по-малко склонни да се разболяват и дават по-едри плодове, особено през сухи периоди.

Агрономите препоръчват използването на този метод точково, под всяко растение, за да се контролира дозата и да се избегне претоварване на почвата с хранителни вещества.

При недостиг на калций в почвата, както и по време на суша, зеленчуковите култури развиват неинфекциозно заболяване - апикално гниене на плодовете. Калцият е сравнително инертно вещество. Той се движи през растителните съдове изключително бавно и само под натиска на влага. По съдържание на калций, яйчените черупки са сравними с тебешира, така че за дезоксидиране на почвата са необходими приблизително същите дози: 400-500 гр яйчени черупки на квадратен метър. Черупката като тор за градината има забавен ефект. Калцият става достъпен за растенията едва след пълното разграждане на органичната материя, не по-рано от 5-6 години.

Въпросът кои растения се възползват от яйчените черупки е лесен за отговор - това са всякакви зеленчукови, плодови, ягодоплодни и декоративни култури, с изключение на ацидофилни растения, които предпочитат почва с киселинна реакция. Те включват иглолистни дървета, хортензии, рододендрони и азалии, хедърс, както и диви плодове: боровинки, ягоди, малини, къпини.

