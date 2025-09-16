Защо овошките трябва да се поливат с вряла вода през есента

Със сигурност сте чували за един необичаен начин за подготовка на градина за зимата – поливане на почвата около овошките с вряла вода? На пръв поглед подобна „грижа“ може да изглежда странна и дори опасна, но този метод има своите оправдания и предимства.

Поливане на овошките с вряла вода през есента

Защо градинарите прибягват до такъв краен метод? Основната цел е борба с вредителите и болестите, които зимуват в почвата. Врящата вода, излята върху земята, унищожава ларвите на насекоми, гъбични спори и други патогени, които могат да навредят на дърветата през следващия сезон. Освен това, горещата вода насърчава разграждането на падналите листа и други растителни остатъци, ускорявайки процеса на гниене и обогатявайки почвата с хранителни вещества.

Но как да не съсипем овощните дървета? Основното е да спазвате правилата и методът да се прилага с мярка. Първо, само онези дървета, които понасят добре слана, могат да се поливат с вряла вода. Второ, това трябва да се прави стриктно в определено време - късна есен, когато дърветата вече са напълно са останали без листата си и са в състояние на дълбок покой. Трето, вряла вода трябва да се излива не върху самия ствол на дървото, а върху почвата около него, отстъпвайки от ствола с 20-30 сантиметра.

Средно 1-2 кофи вряла вода са достатъчни за едно дърво. Те трябва внимателно и равномерно да се изсипват върху почвата около дървото, като се избягва стволът и клоните. След това е необходимо почвата около дървото да се мулчира с торф, дървени стърготини или хумус. Това ще помогне за задържане на топлината и ще предотврати бързото изпаряване на влагата.

За тези, които се страхуват да поливат дърветата с вряла вода, има други, по-щадящи начини за борба с вредителите и болестите. Например, можете да третирате почвата около дърветата с разтвор на меден сулфат или железен сулфат. Тези препарати имат фунгициден и инсектициден ефект, унищожавайки патогени и вредители.

Можете също да използвате биологични препарати, съдържащи полезни микроорганизми, които потискат развитието на вредни микроорганизми и повишават имунитета на растенията. Можете да ги закупите от всеки магазин за градинарство. Но най-„екологичният“ и лесен начин да се грижите за ябълковите и крушовите дървета в градината е старателно да прекопаете почвата около дърветата, след като листата им опадат. Това помага за унищожаване на ларвите на насекомите и гъбичните спори, намиращи се в горния почвен слой.

