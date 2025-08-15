Не през есента, а през август: Кои овошки трябва да се подрязват сега?

Кои овощни дървета трябва да се подрязват през август?

Ако правилно подрязвате овощните дървета през последния месец на лятото, можете да получите много по-богата реколта от едри и вкусни плодове през следващия сезон.

През август дърветата завършват активното плододаване, но все още не са навлезли във фазата на покой. Топлото време и високото ниво на жизнени процеси през този период позволяват на растенията бързо да заздравеят след резитба и да образуват нови плодни пъпки без стрес. За разлика от пролетта, когато резитбата често стимулира прекомерния растеж на зелената маса, или есента, когато дървото няма време да се възстанови, августовската резитба на клоните насочва цялата сила на растението именно към бъдещата реколта.

Праскова. Това дърво може активно да изразходва енергията си за клони, които не дават плодове. Следователно, премахването на излишните издънки през август помага на прасковеното дърво да се съсредоточи върху образуването на плодни пъпки.

Кайсия. Кайсиите често замръзват през пролетта, а растежът им се забавя през есента. Август е идеалното време за подмладяване на дървото и стимулиране на обилния цъфтеж през следващата година.

Сливовите дървета са склонни да удебеляват короната си, което нарушава вентилацията и осветлението между клоните. След резитбата през август, плодовете през следващия сезон ще станат по-едри, по-сочни и рискът от счупване на клоните ще бъде значително намален.

Как правилно да подрязваме овощни дървета през август?

Премахнете клоните, които растат в короната, и тези, които засенчват другите. Премахвайте издънките, които вече са дали плодове, за да не хаби дървото енергията си за тях. Не използвайте сложни схеми за резитба; основното е да осигурите на дървото светлина, въздух и пространство. Периодът е подходящ и за отделяне на резници; през топлия сезон разрезите зарастват бързо и без риск за растението.

Ето ключовите стъпки, които ще ви помогнат да постигнете най-добри резултати.

Премахнете издънките, които поемат хранителни вещества от плодните клони. Те трябва да бъдат отрязани напълно в основата.

Разредете короната: Отстранете слабите, болните или растящите навътре клони, за да подобрите вентилацията и светлината.

Отрежете дългите издънки: Скъсете младите издънки с една трета, оставяйки 5-7 листа. Това ще стимулира растежа на страничните клони.

Отчупване на издънки : Ако трябва да промените посоката на растеж на клон, внимателно го отчупете в основата, но не го откъсвайте.

Третиране на разрезите: Третирайте разрезите с диаметър над 1 см с градинска смола, за да предотвратите инфекции.

След резитбата се уверете, че дървото получава достатъчно влага, особено ако времето е горещо. Това ще му помогне да се възстанови по-бързо.

