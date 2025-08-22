Зеленчуци, които трябва да засадите през септември в градината си

Търсите ли вдъхновение какво да засадите през септември? Тъй като се наслаждаваме на последните топли дни от края на лятото и пиковият вегетационен период започва постепенно да се забавя, това е идеалното време да засадите в градината за предстоящите сезони.

Любими зеленчуци за засаждане в есенната градина

Независимо дали искате да включите повече структурни дървета и храсти като част от идеите си за градина , да подобрите пролетните и летните експонати в идеите си за цветни лехи или да отглеждате краткосезонни ядливи растения и зимни култури за идеи за зеленчукова градина , има много какво да се прави.

Тъй като температурите започват да се охлаждат към края на септември и дните се скъсяват, е идеалното време да засадите многобройни допълнения към декоративните и продуктивни зони на вашата градина.

Септември е месец на обилна реколта, така че може да е трудно да се мисли предварително за бъдещите култури. Има обаче много зеленчуци за засаждане през септември, така че се възползвайте от възможността да засадите култури, които ще осигурят зимна реколта и по-ранни пролетни и летни зеленчуци, и които също са чудесно допълнение към идеи за малки зеленчукови градини .

Особено важно е да се използва максимално всяко налично пространство и време за засаждане при идеи за малки зеленчукови градини.

Зелен лук

Засятият сега пролетен лук ще ви даде прекрасен старт на пролетната реколта. Научете как да отглеждате пролетен лук , да засеете семената в тава за семена и след това да ги пресадите на окончателното им място, когато разсадът е достатъчно голям, за да се справи.

Ако имате сенчеста градина, зеленият лук също е сред най-лесните зеленчуци за отглеждане на сянка.

Чесън

Чесънът е толкова универсален зеленчук и се използва като съставка в толкова много ястия, че си струва да се отглежда. Отглеждането на чесън отнема известно време, тъй като се нуждае от дълъг вегетационен период, за да вирее – сеитбата през септември ще осигури по-голяма и по-добра реколта.

Ще минат около 10 месеца от засаждането на скилидките през есента, докато можете да съберете домашно отгледаните луковици чесън и да попълните запасите си от тази важна кухненска съставка.

Засадете в редове, разположени на разстояние 30 см един от друг, точно под повърхността на почвата, като разстоянието между скилидките е 15 см.

След като сте отгледали свои собствени луковици с пикантен вкус, уверете се също, че знаете как да съхранявате чесъна , за да го запазите свеж.

Спанак

Вкусни, хранителни и лесни за отглеждане, засадете издръжливи зимни сортове спанак през септември за зимна реколта. Универсалният зеленчук е чудесен за добавяне към затоплящи кърита, пайове или яхнии.

Ключът към успеха в отглеждането на спанак е първо да обогатите почвата, като внесете малко качествен градински компост. „Няма такова нещо като да сложите твърде много компост в градинската почва. Силният спанак е вкусен спанак“, съветва Саймън Крофорд.

Можете да съберете листата от спанак в рамките на 6 до 10 седмици. Спанакът е подходящ и за отглеждане в контейнери.

Репички

Със свежия си, пикантен вкус и цветните си кори, репичките могат да се добавят към салати или да се пекат за по-фин, земен вкус.

Репичките, отглеждани през есен, могат да бъдат по-големи и по-вкусни, тъй като е по-малко вероятно да поникнат бързо, както техните братовчеди, отглеждани през пролетта.

Бърза и лесна есенна култура. Как да отглеждате успешно репички, е да им осигурите слънчево място във влажна и добре дренирана почва - стига да имат тези условия, те могат да се справят с повечето видове почви.

Есенни зеленчуци, които трябва да засадите през август

Септември е идеален месец за засаждане на репички . Те растат бързо, така че сейте семена от репички пестеливо, но често, за да се радвате на непрекъсната реколта през есента и зимата. Има признаци кога да берете репичките , за да ги вземете в най-добра форма.