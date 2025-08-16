Това са най-полезните замразени зеленчуци за здравето на червата

Купуването на замразени зеленчуци е удобен начин винаги да имате на разположение питателна и достъпна храна. Освен че са също толкова здравословни, колкото пресните, те се предлагат целогодишно, така че можете да се наслаждавате на любимите си вкусове, дори когато са извън сезона. Ползите им бяха подчертани наскоро от известния гастроентеролог д-р Уил Булсевич, пише Eating Well.

Есенни зеленчуци, които трябва да засадите през август

Замразените зеленчуци осигуряват хранителни вещества на ниво прясно, струват по-малко, лесни са за съхранение и са достъпни целогодишно.

Броколи, бамя и кореноплодни зеленчуци подобряват здравето на червата с фибри и хранителни вещества.

Още: Всеки готви тези зеленчуци, но те ТРЯБВА да се ядат сурови

Кореноплодните зеленчуци в диетите подпомагат дълголетието, както е в „сините зони“, известни със здравословното си остаряване.

Купуването на замразени зеленчуци е един от най-добрите начини винаги да имате под ръка достъпни и питателни варианти. Освен това, те са също толкова здравословни, колкото пресните зеленчуци и са по-леснодостъпни, което означава, че можете да се наслаждавате на любимите си вкусове извън сезона.

„Замразените зеленчуци са невероятни, защото предлагат цялата хранителна стойност, но на много по-ниска цена“, подчерта гастроентерологът Уил Булсевич в публикация в Instagram.

Във видеото Булсевич се фокусира върху три вида замразени зеленчуци, които осигуряват големи ползи. Ето неговите препоръки, както и рецепти, с които да ги включите в ястията си.

Още: Кореноплодни зеленчуци, които всеки градинар трябва да отглежда

1. Броколи

Може би вече имате това във фризера си, но в случай, че не знаете, замразените броколи са едни от най-здравословните замразени зеленчуци, които можете да имате под ръка.

„Броколите са кръстоцветни зеленчуци, богати са на фибри, съдържат тонове фитохимикали, борещи се с рака, невероятни са“, каза Булсевич.

Опитайте една от тези рецепти , които започват с пакет замразени броколи, от нашата паста с лимон и броколи в една тенджера с пармезан до нашата вегетарианска фритата на котлон.

Още: Любими зеленчуци за засаждане в есенната градина

2. Бамя

Ако сте любител на бамята, можете да ѝ се наслаждавате през цялата година, когато се съхранява замразена - а освен това е чудесна и за здравето на червата ви, според Булсевич.

„Съдържа слуз, което е желатиново вещество и всъщност е невероятно полезно за вашия микробиом“, обясни той.

Обичаме да чуваме тази новина, защото е сезонът на успокояващи рецепти като нашето гъмбо със скариди и бамя.

Още: Как най-бързо се вакуумират зеленчуци?

3. Кореноплодни зеленчуци

Наистина не можете да сбъркате със зеленчукова смес, а за Булсевич замразените кореноплодни зеленчуци са задължително допълнение към вашата количка.

„Кореноплодите са толкова популярни през есенния сезон“, каза авторът на готварската книга. „Ако погледнете сините зони, хората, идващи от сините зони, 65% от калориите идват от кореноплодни зеленчуци, бобови растения и пълнозърнести храни. Имате нужда от повече от тях.“

Сините зони, за които говори Булсевич, са петте области по света , чието население е склонно да живее по-дълго от средната продължителност на живота , главно поради здравословните си хранителни навици и начин на живот.

Още: Как да приготвим най-хрупкавите зеленчуци на фурна?

Печените кореноплодни зеленчуци в тава са лесна гарнитура към вегетариански ястия или ги опитайте върху тази полента с козе сирене за уютна хапка.

Замразените зеленчуци не са просто удобни – те са интелигентен и достъпен начин да поддържате здравето на червата и цялостното си благополучие през цялата година. Препоръчани от гастроентеролога д-р Уил Булсевич, тези зеленчуци – броколи, бамя и кореноплодни зеленчуци – предлагат уникални ползи, подкрепени от науката. Редовното им включване в менюто ви помага за подхранване на микробиома и е в съответствие с хранителните навици, свързани с дълголетието и по-доброто храносмилане.