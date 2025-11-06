Зимоустойчива маргаритка, която трябва да засадите така

Точно преди да настъпи зимата, есента ни дава кратък и ценен прозорец от възможности да се погрижим за градината и да засадим някои неща. Издръжливите многогодишни растения, когато са засадени през есента, умират с ниските зимни температури, само за да се върнат жизнени и цъфтящи през пролетта и лятото. Ако искате да си направите малък и пъстър подарък, помислете за засаждане на маргаритките „Real Glory“ (Leucanthemum x superbum), известни още като маргаритки Шаста. Те трябва да се засаждат през есента, не много по-късно от октомври, така че не пропускайте тази възможност.

През есента и те ще се завърнат с пълна сила през следващия сезон на цъфтеж. Много многогодишни растения никога няма да напуснат градината ви, след като бъдат засадени , така че очаквайте безкраен цъфтеж всяка пролет и лято. Това е много издръжлив сорт маргаритки, които могат да оцелеят в земята, дори когато температурите паднат до -20 градуса по Фаренхайт, което е доста впечатляващо. Левкантемумите „Real Glory“ ще цъфтят през цялото лято и до есента, след което отшумяват за зимния сезон.

Сортът левкантемуми „Real Glory“ е зашеметяващ заради уникалната си форма. Тези цветя имат типичните бели венчелистчета и жълта сърцевина на маргаритка, но с много по-пухкави и плътни венчелистчета. Те имат малки, бледожълти венчелистчета, които обграждат жълтия център на цветето, което създава градиентен ефект и се слива красиво с по-големите бели венчелистчета.

Как да засадите левкантемуми „Истинска слава“

За да отгледате свои собствени левкантеми „Real Glory“, закупете няколко растения от местен разсадник. Трябва да ги засадите като цветя, а не като семена, така че ги купувайте в малки саксии за разсадник. Тези зашеметяващи цветя обичат пълно слънце, така че трябва да намерите място в градината си, което не е на сенчесто място. Те също така предпочитат добре дренирана почва, която не се намокря лесно. Ако градинската ви почва не е идеална за това, можете да подобрите тежките глинести почви , като добавите органична материя, или можете да използвате лесна за приготвяне „направи си сам“ почвена смес, ако засаждате в градински контейнери.

След като сте определили подходящото място за вашите маргаритки, започнете да копаете. Ще ви е необходима дупка, която е малко по-дълбока от корените на маргаритките (използвайте саксията от разсадника като ориентир) и около два пъти по-широка. Извадете растенията от саксията им и с пръсти внимателно разхлабете корените. Поставете всяко растение в дупката му и я запълнете с почвена смес или с почвата, която сте изкопали по-рано.

Използвайте ръката си, за да уплътните почвата и полейте добре. Продължете да поливате често, за да помогнете на корените да се установят, но избягвайте да заливате растението с твърде много течност. През следващия вегетационен период, когато растението е напълно утвърдено, то ще се нуждае от по-малко вода, тъй като левкантемумите са устойчиви на суша.