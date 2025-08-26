Знаете ли кога е последното пръскане на лозе?

За да предпази лозето си от болести, грижовният лозар го пръска 3 пъти (неколкократно), спазвайки сезонен цикъл: пролет, лято, есен. Преди да започне превантивното третиране, е необходимо да се огледат храстите, да се отстранят скъсаните листа, да се изреже всичко излишно и да се завържат лозите. Клоните, повредени от болести, трябва да се изгорят, за да се намали вероятността заболяванията да се разпространят към други растения.

Наложително е да се имат предвид температурните характеристики и да се адаптират сроковете за обработка към вашия регион. Сред най-опасните болести за гроздето са краста, мана, филоксера и др. Причинителите на такива заболявания са гъбички, които активно се развиват и размножават под въздействието на висока влажност. Често лозите са нападани от паякообразни акари и листни завивачки, които лесно понасят ниски температури и зимуват в кората, активирайки се в първите дни на пролетта.

Пролет

Експертите съветват да се извършват обработки още преди периода на набъбване на пъпките. В районите с умерен климат първоначалното пръскане може да бъде приложено от 1 до 10 април с 1%-ов разтвор от железен сулфат. Благодарение на такава щадяща концентрация, продуктът има неутрализиращ ефект върху гъбичките, а също така предотвратява възможността за преждевременно отваряне на пъпките. Допуска се третиране с 3%-ов разтвор от меден сулфат, като подобна манипулация е особено полезна за онези лози, които са страдали от вредители и болести предишния сезон. След 15-20 дни можете да извършите второ пръскане, вече с инсектициди. Ако по клоните се забележи гроздов акар, е наложителна употреба на акарициди. Растението трябва да бъде третирано във фаза 8-11 листа. За борба с плесента се използват препарати с високо съдържание на мед, докато за оидиум са подходящи химикали със значителен процент сяра. Необходимо е да се помни, че последното пролетно третиране с превантивна цел трябва да бъде извършено от 7 до 10 дни преди цъфтежа.

Лято

Следващото третиране на растенията против гъбични заболявания трябва да се извърши, след като плодовете стигнат до размери на грахово зърно. После се препоръчва лозата да бъде пръскана със специални препарати с противогъбичен ефект на всеки 20 дни. Ако времето в региона е твърде влажно или горещо, експертите съветват да се намали интервалът между третиранията до 1 седмица. Открият ли се признаци на сиво гниене, трябва да приготви разтвор на калиев перманганат (смесват се 6 г калиев перманганат в 10 л вода) и се пръска с получената розова течност. През юли пръскането се прилага само, ако е необходимо да се прогонят пчелите и осите или да се намали популацията на кърлежи, появили се поради прекомерно сухо време. Летният график за обработка на грозде приключва през август, а за ранните сортове е необходимо да се купят биологични препарати. През този период третирането с каквито и да е химикали е забранено.

Есен

В този период е позволено да се борите с оси, плесен и други вредители само с помощта на биологични препарати. В края на септември е необходимо допълнително пръскане, особено ако лозето е боледувало през този сезон или е имало лош външен вид. Такъв разтвор ще се превърне в допълнителна защита срещу гъбични заболявания. За да се предпазят храстите от гризачи, се препоръчва поставянето на специални отровни примамки близо до растенията. Последният месец в схемата за третиране е ноември. През първата половина е позволено пръскане с 1%-овия разтвор от железен сулфат; тази процедура убива патогени по кората, намалява вероятността от размножаване на вредители под покритието.

Не е страшно, ако е невъзможна извърши лятна обработка. Основното е да не се пренебрегват есенните и пролетните манипулации, защото е много по-лесна профилактиката, отколкото борбата с вече размножена и агресивна популация от вредители и болести.

