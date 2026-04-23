Звездовиден жасмин ще ухае невероятно през цялото лято, ако направите тези неща през април

Има един момент, обикновено в края на пролетта или началото на лятото, когато добре поддържаният звездовиден жасмин ( Trachelospermum jasminoides) разцъфтява: каскада от ароматни бели цветя, освобождаващи толкова сладък аромат, че ви спира на място. Ако искате този аромат да продължи през цялото лято, април е месецът, който има най-голямо значение.

Април бележи прехода от зимна почивка на звездния жасмин към активен растеж, подготвяйки почвата за лятната му гледка – но само ако му осигурите правилните грижи в точното време. Това, което правите сега, от подхранване и поливане до наблюдение на вредители, пряко влияе върху това колко енергични и изобилни ще бъдат вашите цветя. Ако правите твърде много или твърде малко, рискувате буйни листа без цветове или проблеми с вредители, които ескалират през сезона.

Отглеждането на звездовиден жасмин е сравнително лесно, след като разберете от какво се нуждае и кога. Добрите пролетни грижи се основават на основите на доброто отглеждане на растението, а грижите за звездовиден жасмин през април се свеждат до няколко ключови принципа: добра светлина, добре дренирана почва и внимателна, постоянна поддръжка. За да определя точно от какво се нуждае това вечнозелено катерачно растение в момента, разговарях с експерти по градинарство, за да разбера какво можете да направите този месец, за да помогнете на вашия звездовиден жасмин да процъфтява през цялото лято.

Началото на вегетационния период на звездния жасмин започва през април и знанието как правилно да се торят звездните жасминови растения е единственото нещо с най-голямо въздействие, което можете да правите през цялата година.

Тъй като новите издънки се разпростират бързо и цветните пъпки започват да се образуват, растението черпи много от почвените хранителни вещества. Ако тези хранителни вещества не са налични, както растежът, така и цъфтежът ще пострадат.

Видът тор, който използвате, е също толкова важен, колкото и времето на прилагане. „Изкушаващо е да добавите тежък азотен тор в началото на сезона, за да стимулирате растежа, но това е вредно за цъфтежа и казва на растението да развива листа и стъбла вместо цветни пъпки“, предупреждава Викрам Балига , доцент по градинарство в Тексаския технологичен университет.

Вместо това, Викрам препоръчва използването на тор с високо съдържание на калий, който директно подпомага развитието на цветовете и образуването на силни пъпки.

Поливайте обилно, но не често

Звездовиден жасмин е изненадващо устойчив на суша, след като се установи, но пролетта е времето, когато се нуждае от надеждна влага, за да подхранва нов растеж.

Да знаеш кога да поливаш растения като звездовиден жасмин може да е трудно, а инстинктът през пролетта е да поливаш растенията под вода, защото температурите все още са меки. Звездовиден жасмин обаче расте активно през април и се нуждае от постоянна влага. С покачването на температурите до 21°C и нагоре, нуждата от вода на растението се увеличава бързо.

Вместо да пиете малки количества вода всеки ден, направете обратното и поливайте обилно, но рядко. Това насърчава корените да преследват влагата надолу, изграждайки по-голяма устойчивост, когато настъпи лятото. Разбирането как правилно да поливате растенията е от голямо значение за това колко добре се представят те през лятото.

„Най-добрият план е да поливате обилно и да насищате почвата на всеки няколко дни, вместо да поливате по малко всеки ден“, съветва Викрам. „Това време на изсъхване след обилно поливане изтласква влагата по-дълбоко в почвата, дава на корените по-добър достъп до кислород и установява по-силни, по-дълбоки коренови системи.“

Промените в цвета на листата (като например забелязване, че листата на звездния жасмин стават червени ) са признак на нередовно поливане. Звездният жасмин често реагира на водния стрес по този начин, преди да се появят по-очевидни симптоми.