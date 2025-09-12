Благотворителен фестивал в подкрепа на опожарените домове в Трънско

На 13 септември 2025 в живописното село Зелениград ще се проведе благотворителен фестивал в подкрепа на пострадалите от пожарите домове в Трънско и доброволците, които неуморно помагат там, където има нужда от тях. Събитието се организира от Трънското туристическо дружество и мото клуб „Сака, ама нече“, с любезното домакинство на Сергей Йорданов и подкрепата на Община Трън.
Фестивалът предлага целодневна програма с активности за всички възрасти:
- Ендуро обиколка из живописните пътеки на Трънско с мото клуб „Сака, ама нече“
- Лекции за овощни култури и биологично земеделие
- Организирано изкачване на връх Руй и посещение на други природни забележителности
- Музикална програма с участието на:
- Легендарните Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд – хедлайнери на фестивала
- Българската рок група OTRAZ, която неколкократно е подкрепяла местни инициативи, а този път ще представи любими рок кавъри
- Поп и джаз изпълнителката Мина Сучева
Пълната програма е публикувана на официалния сайт на събитието: greenspiritfest.com.
Входът е свободен, но всеки посетител може да подкрепи каузата по своя преценка на място по време на фестивала или чрез дарение по банков път.
Банкови данни:
Титуляр: Сдружение „Трънско туристическо дружество“
Банка: Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG92STSA93000024955273
Основание за плащане: Дарение за нови домове
