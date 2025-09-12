Благотворителен фестивал в подкрепа на опожарените домове в Трънско

На 13 септември 2025 в живописното село Зелениград ще се проведе благотворителен фестивал в подкрепа на пострадалите от пожарите домове в Трънско и доброволците, които неуморно помагат там, където има нужда от тях. Събитието се организира от Трънското туристическо дружество и мото клуб „Сака, ама нече“, с любезното домакинство на Сергей Йорданов и подкрепата на Община Трън.

Фестивалът предлага целодневна програма с активности за всички възрасти:

Ендуро обиколка из живописните пътеки на Трънско с мото клуб „Сака, ама нече“

Лекции за овощни култури и биологично земеделие

Организирано изкачване на връх Руй и посещение на други природни забележителности

Музикална програма с участието на:

Легендарните Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд – хедлайнери на фестивала

Българската рок група OTRAZ, която неколкократно е подкрепяла местни инициативи, а този път ще представи любими рок кавъри

Поп и джаз изпълнителката Мина Сучева

Пълната програма е публикувана на официалния сайт на събитието: greenspiritfest.com.

Входът е свободен, но всеки посетител може да подкрепи каузата по своя преценка на място по време на фестивала или чрез дарение по банков път.

Банкови данни:

Титуляр: Сдружение „Трънско туристическо дружество“

Банка: Банка ДСК

BIC: STSABGSF

IBAN: BG92STSA93000024955273

Основание за плащане: Дарение за нови домове

