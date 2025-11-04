Любопитно:

Изкуството събира млади художници от Северна Македония и България

Изкуството създава мостове и сближава. Това доказват млади художници от Северна Македония и България, които ще рисуват заедно в София и Пловдив. За четвърти път творците от Детско художествено студио “Свети Кирил и Методий”, гр. Битоля дойдоха в България, за да рисуват заедно със свои връстници от България. В рамките на петдневната програма младите артисти ще пренесат върху белите платна едни от най-емблематичните забележителности на София и Пловдив под надслов „Деца помагат на деца“ – идея, която обединява изкуството, приятелството и съпричастието.

„Този път групите се състоят както от по-опитни участници, така и от начинаещи художници, които тепърва правят първите си стъпки в света на изкуството. Целта е по-големите да насочват и подкрепят по-малките – така, както самото изкуство учи на споделяне и сътрудничество“, сподели ръководителят на Детско художествено студио „Св. Кирил и Методий“ – Битоля, Славчо Неделковски. В следващите дни младите творци ще рисуват пред сградата на Народен театър „Иван Вазов“, пред реставрираната Царска баня в Банкя, както и в артистичния квартал „Капана“ и Стария град в Пловдив.  

В края на престоя си във всеки от двата града, младежите ще се насладят и на опознавателни разходки с професионален екскурзовод, за да се докоснат напълно до духа на София и Пловдив.

Припомняме, че Детско художествено студио „Св. Кирил и Методий“ – Битоля е организатор на две от най-старите и най-мащабни събития в света, посветени на детското изкуство – Мал Битолски Монмартр и Детски художествен конкурс и изложба „Битоля“. Държавното финансиране за тях бе прекратено от властите в Северна Македония след първото гостуване на студиото в България през 2022 г. Оттогава инициативите се осъществяват с финансиране от д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет, а през последната година – и с участието на българските министерства на външните работи и на културата.

