Обичани български артисти с благотворителен концерт на Античния театър в Пловдив

На 15 юли 2026 г. от 20:30 часа величественият Античен театър – Пловдив ще бъде домакин на гала спектакъла „Светлина през вековете“, посветен на 170-годишнината от възстановяването на Митрополитски храм „Св. великомъченица Марина“. Събитието се организира с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай и по инициатива на Църковното настоятелство на Митрополитския храм „Св. Марина“.

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На сцената ще се срещнат едни от най-обичаните български музиканти, актьори, изпълнители, танцьори и хорови състави в един вдъхновяващ разказ за духовността, паметта и силата на българската култура.

Примабалерината на балета на Софийската опера Марта Петкова и премиер балетиста Никола Хаджитанев се присъединяват към звездния състав от артисти и музиканти, сред които са Нина Николина, Мариус Куркински, Мария Славова, братя Владигерови и др.

Специално участие в Галата ще има и пианистът Евгени Генчев, който ще изпълни „Ноктюрно“ от Фредерик Шопен. Водещи на събитието са актьорите Евелин Костова и Антъни Пенев. В събитието се включва оркестъра на Музикалната академия, хора на църквата „Света Марина“ и възпитаниците на известната пловдивска школа Арт Войс център, която от няколко години създава изключителни млади музикални дарования.

Освен, че ще бъде едно от събитията, посветени на годишнината на Митрополитски храм „Св. великомъченица Марина“, спектакълът носи и благотворителна кауза. Пловдивска света митрополия съобщава, че средствата, събрани от продажбата на билетите за гала спектакъла „Светлина през вековете“, ще бъдат използвани за подпомагане на съхраняването, поддръжката и духовно-просветната дейност на храмовете в Пловдивската епархия.

По този начин всеки закупен билет се превръща не само във възможност да бъде съпреживяно едно изключително културно и духовно събитие, но и в реален принос към опазването на православните светини, духовните ценности и богатото наследство на Пловдивската епархия.

Гала спектакълът ще обедини музика, слово, театър и танц в една цялостна художествена концепция, която ще разкрие богатството на православната традиция и нейното място в духовния и културния живот на народа ни.

Пловдивска света митрополия кани всички жители и гости на Пловдив да станат част от тази незабравима вечер, в която духовността и изкуството ще се срещнат в името на една обща кауза – да пазим, развиваме и предаваме на следващите поколения богатото духовно наследство на България.

Кулминацията на честванията за тазгодишния храмов празник на „Света великомъченица Марина“ ще бъде с отслужването на богослужебни последования:

Четвъртък вечер, 16 юли: В 18:00 ч. ще започне литийно шествие, с пренасяне копието на чудотворната Божигробска икона на св. Богородица, от катедралния храм „Света Богородица“ към празнуващия митрополитски храм „Света Марина”, където ще бъде отслужена Празнична Архиерейска вечерня от 18:30ч.

Петък сутрин, 17 юли: В 9:00ч Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще възглави празничната архиерейска света Литургия по повод празника.

„Храмовете се градят от камък. Но се съхраняват от хората, изкуството и паметта.“

Билетите за спектакъла са в продажба в мрежата на Eventim тук и в платформата Grabo.bg тук.