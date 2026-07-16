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Цените да са еднакви: "Прогресивна България" предлагат търгове за лекарства и в частните болници

16 юли 2026, 11:34 часа 470 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Цените да са еднакви: "Прогресивна България" предлагат търгове за лекарства и в частните болници

От "Прогресивна България" са измислили как да спрат източването на публичния ресурс в здравеопазването, като идеята им е да уеднаквят цената на лекарствата във всички лечебни заведения. Предложението беше представено от заместник-председателя на здравна комисия и депутат от "Прогресивна България" Георги Илиев. За целта от мнозинството в парламента ще внесат промени в Закона за обществените поръчки и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

"Ще спре порочната практика да ставаме свидетели едно лекарство в една болница да бъде закупувано за 50 евро, а в друго на десетократна и стократна даже цена", подчерта Илиев. 

Какво точно предлагат от "Прогресивна България"?

Текстовете предвиждат всички лечебни заведения, които имат договор, сключен с НЗОК да бъдат задължени да провеждат търгове по Закона за обществените поръчки.

"Знаете от Закона за лечебните заведения изрично предвижда, че лечебните заведения са еднакви и равнопоставени, независимо от своята собственост. Практиката показа, че частните лечебни заведения заобикалят Закона за обществените поръчки и това водеше до различни цени на едни и същи медикаменти за плащане от касата", заяви още Илиев. 

Целта на промяната е да се прилагат централизирани търгове с рамково споразумение между лечебните заведения и централния орган за провеждане на тези обществени поръчки. ОЩЕ: Нови конкурси за директори на болници: ДБ с подробни мерки срещу здравната корупция

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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