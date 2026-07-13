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Блестящ успех: Пет медала за българските ученици от олимпиадата по физика

13 юли 2026, 11:26 часа 762 прочитания 0 коментара
Снимка: МОН
Блестящ успех: Пет медала за българските ученици от олимпиадата по физика

Български ученици са спечелили пет медала от 56-ата Международна олимпиада по физика (IPhO), която се е провела в Колумбия, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН). Конкуренцията е била оспорвана - включили са се 370 участници от 87 държави. Олимпиадата се е провела в два кръга, като на първия учениците са се състезавали върху една експериментална задача, а на втория кръг – върху три теоретични.

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Сребърни медали са спечелили Светослав Арабов (10. клас, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна), Йордан Петков (10. клас, Американски колеж в София), Александър Николов (12. клас, ПЧМГ) и Мирослав Драганов (10. клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас).

Бронзов медал е завоювал Петър Попов (12. клас, ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев).

Ръководителите на националния отбор са проф. дфн Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

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Международна олимпиада IPhO е най-престижното международно състезание по физика за ученици. Провежда се от 1967 г., а България е сред страните основателки и участва във всички нейни издания досега.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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