Седмо бебе стана част от инвитро отбора на Столична община

Малката Ева стана част от инвитро отбора на Столична община. След дълги години в очакване и опити, миналата година майката на Ева кандидатства по програмата на Столична община за финансиране на инвитро процедури с донорски яйцеклетки и е одобрена. Резултатът от получената финансова подкрепа се е появил на бял свят в четвъртък (9 юли) в болница "Надежда" под грижите на д-р Стела Чапакова и д-р Данаил Георгиев.

ОЩЕ: Нова възможност: София отваря инвитро програмата и за самотни жени

От фондация "Майки за донорството", които са участвали в създаването на общинската Програма за инвитро с донорски яйцеклетки уточниха, че за 2026 г. Ева е 7-ото дете, родено с финансовата помощ на Столична община. С нея момиченцата в инвитро отбора на София, родени от 2015 г. насам стават 25, а момчетата са общо 43.

Програмният съвет, съставен от лекари - специалисти акушер-гинеколози и общински съветници се събира няколко пъти годишно, за да разгледа подадените заявления за финансиране от СО.