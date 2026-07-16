Открит е съвсем нов вид маймуна с розово-оранжеви устни (СНИМКИ+ВИДЕО)

Маймуна с впечатляващи розово-оранжеви устни и черно лице, която обитава горите на Демократична република Конго, бе потвърдена като нов за науката вид. Приматът с черна козина бе забелязан и сниман, скрит сред високите корони на гъстите тропически гори в Националния парк "Ломами", в централно-източната част на страната.

Природозащитниците, работещи там, за първи път съобщиха, че са видели това необичайно изглеждащо животно още през 2008 г. Но тогава успяха да заснемат само една размазана снимка. След поредното наблюдение 10 години по-късно международен екип се зае да открие и изследва маймуната и установи, че става дума за досега неизвестен вид. Това е едва петият вид африканска маймуна, открит през последните 75 години.

New monkey species with orange lips found 'hiding' in DRC forest https://t.co/ja8HJhb2hk — BBC News (UK) (@BBCNews) July 16, 2026

Джуниър Амбоко, докторант във Флорида Атлантик Университет, изигра водеща роля в издирването, което включваше аудиозаписи, фотография и подробни генетични изследвания.

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Резултатите бяха публикувани в списанието "PLoS One". Амбоко сподели пред "BBC News", че е било "невероятно усещане" да погледне в очите на животно, за чието съществуване са знаели толкова малко хора.

Доста срамежлива маймуна

🚨 New Monkey Species Discovered! 🐒



Meet the Likweli, a striking primate with a jet-black face and vibrant pinkish-orange lips, found hiding in the forests of the Democratic Republic of Congo.



First reported by locals back in 2008, scientists have now officially confirmed it… pic.twitter.com/u4wVssKblH — Skint Eastwood (@Skint_Eastwood1) July 16, 2026

"Тайни видове" – "откриването" на даден вид в този контекст означава официалното му регистриране и потвърждаване, че той е еволюирал до генетична отличимост. Някои местни жители вече знаеха за съществуването на маймуната и я наричаха с общоприетото име – Ликвели. Но Амбоко сподели, че маймуните са "доста срамежливи" и обикновено се крият високо в дърветата.

"Като част от нашето проучване ние интервюирахме хора в 52 села, намиращи се в близост до местата, където живеят животните. И само хора от осем села ги бяха ги виждали", спомня си той.

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Изследователският екип – от ДР Конго, САЩ и Германия – даде на животното латинското име Colobus congoensis в знак на признание за природното разнообразие в страната.

То принадлежи към по-голямата група на колобусите. "Това са наистина важни африкански маймуни, които нямат палци", обясни проф. Кейт Детвайлър от Флорида Атлантик Университет.

"Това са тревоядни животни от горния етаж на гората, които са от ключово значение за екосистемата. Смятаме, че те играят важна роля в преработката на семената и кълненето в гората."

Scientists have identified a new species of monkey in the Democratic Republic of the Congo.



It is just the fifth new species of African monkey recorded in the last 75 years.https://t.co/vsRynAOcYH — Yale Environment 360 (@YaleE360) July 15, 2026

Проф. Детвайлър предполага, че необичайните им ярки маркировки по лицето биха могли да бъдат визуален сигнал към други животни – потенциално привлекателен за партньор – или да позволяват на животните да се разпознават помежду си. Маймуните също така имат характерно "ревящо" викане. "Често ги чувате, но не ги виждате", каза Амбоко.

Те смятат, че животните са редки и обитават само част от гората, където могат да намерят необходимата им храна и местообитание. Животните се ловуват за месо, затова изследователите се надяват, че сега, след като Colobus congoensis е класифициран като отделен вид, той може да бъде официално защитен.

Изследователите казват, че все още имат много въпроси относно този новоописан, скрит вид. Те планират да проведат по-подробно проучване, за да оценят популацията им и да изследват поведението им.