Откриха благотворителна изложба с картини на загиналата Сияна (ВИДЕО)

Благотворителна изложба с картини на загиналата Сияна беше открита днес в София в галерия, която носи нейното име. Инициативата е насочена към деца, пострадали в пътнотранспортни инциденти, и болни деца, каза по време на откриването бащата на Сияна Николай Попов, който е и организатор на събитието. "На 11 септември е рожденият ден на Сияна, това е подаръкът ми за нея и за всички убити и ранени деца", написа преди дни той в профила си във Facebook. По думите му галерията ще насърчава детското изкуство. Талантливи деца и автори ще излагат своите творби безплатно. Изложбата с картини на Сияна е първата в галерията, която се намира на ул. "Червена стена" 2 в София.

Експозицията е със свободен вход, а всеки желаещ може да направи дарение или просто да дойде и да стане съпричастен с каузата, обясни Попов на откриването. Той допълни, че оригиналните картини няма да се продават, но дарителите ще могат да получат репродукция на картините, които Сияна е рисувала между 8 и 12-годишната си възраст.

За инициативата е помогнал Росен Ефтимов, шофьор на тир и приятел на бащата на Сияна. По стечение на обстоятелствата с Попов споделяме общи съдби, и двамата си погребахме дъщерите една до друга, посочи Ефтимов.

Бащата на Сияна посочи, че не води война срещу шофьорите. Напротив, много от тях са ми приятели и ме подкрепят в тази кауза, каза той и допълни, че самите шофьори знаят колко е отговорна професията, колко е отговорно да шофираш камион по българските пътища. Той заяви, че всички ние сме хора и трябва да се обединим срещу злото, което ни преследва.

Николай Попов допълни, че изложбата е посветена на всички деца, които не са се прибрали вкъщи, и на Сияна, която по негови думи е станала нарицателен образ на "безумието по пътищата“. Изложбата е начин да изразим протеста срещу ,,войната по пътищата“ и да кажем "не“, подчерта Попов. Малко след откриването галерията беше осветена.

Припомняме, че дванайсетгодишната Сияна Попова загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Плевен - Луковит. Катастрофата стана между тежкотоварен камион и лек автомобил, в който е пътувало момиченцето с дядо си.

Източник: БТА