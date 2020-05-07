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СофтУни обявява безплатна обучителна пътека за останали без работа хора през извънредното положение

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СофтУни обявява безплатна обучителна пътека за останали без работа хора през извънредното положение
Снимка: СофтУни
СофтУни за пореден път ни изненадва с една страхотна инициатива – безплатна цялостна обучителна пътека за хора, останали без работа, в следствие от обявеното извънредно положение.

Обучението е насочено към осигуряване на ключовите качества и умения за всеки, който има необходимост от преквалификация и стартиране на професия в някоя от трите перспективни сфери – дигитален маркетинг, дизайн и програмиране.

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От СофтУни споделят: „Качественото и достъпно съвременно образование е най-мощният инструмент, с който хората днес могат да разполагат, за да достигат до своите крайни професионални цели. Безплатният достъп до такова се явява основен и най-ценен помощник за всички, които се сблъскват с професионални предизвикателства по време на настоящото извънредно положение в България и предизвикателствата в целия свят.“

Научете повече за инициативата и какви са условията за включване от ТУК!

Actualno.com

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