СофтУни обявява безплатна обучителна пътека за останали без работа хора през извънредното положение
СофтУни за пореден път ни изненадва с една страхотна инициатива – безплатна цялостна обучителна пътека за хора, останали без работа, в следствие от обявеното извънредно положение.
Пощенска банка осигурява 15 стипендии за обучение в СофтУни
Пощенска банка ще осигури 15 стипендии за обучение в специализираните курсове на СофтУни за победителите във второто издание на Brain G...
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Етикети: СофтУни