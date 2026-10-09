Даваме 1,2 млн. евро за съпътстващи "Евровизия" събития, които да популяризират България

Подготовката за "Евровизия 2027" у нас напредва. Министерството на културата вече е осигурило 1,2 милиона евро за съпътстващи събития около конкурса, който ще се проведе в Бургас през май.

Подробностите бяха обявени по време на заседание на парламентарната комисия по култура, където ресорният министър Евтим Милошев обяви, че сумата ще покрие паралелни събития по т.нар. "странична програма" около основния конкурс.

Не беше уточнено колко общо събития ще получат финансиране. Беше разкрито обаче, че всеки избран проект ще има право на бюджет до 100 000 евро.

Още: Подготовката на "Евровизия" в ход: Полетите София - Бургас остават и през зимата

Изборът на дейности няма да бъде случаен, уточни Милошев.

"Събитията ще бъдат одобрявани по определен ред и от комисия, като ще бъдат избрани само тези, които се вписват като съпътстващи и популяризиращи българската култура и страната", подчерта министърт. Той добави, че интересът вече е висок и първите предложения за дейности вече са започнали да постъпват.

Източник: БГНЕС

По думите му подготовката се координира от организационен комитет, ръководен от вицепремиера Иво Христов. Министерството поддържа комуникация с Община Бургас, кмета Димитър Николов и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Заместник-министърът на културата Марина Василева уточни, че съпътстващите събития на "Евровизия" са включени като извънредно направление в националния културен календар за 2027 г. По думите ѝ бюджетната процедура на министерството за следващата година е почти завършена, като за календара е предвиден отделен бюджетен ред. Малките фестивали с местно и регионално значение, както и инициативите за съхраняване на живите традиции, ще бъдат финансирани по друга програма.

Още: "Евровизия" по-близо: Най-голямата туристическа компания в света пуска директен полет от Стокхолм до Бургас