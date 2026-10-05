Голям успех за България: Пет медала от Международната олимпиада по астрофизика

Български ученици постигнаха забележителен успех на XIX Международна олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA), която се състоя в Ханой, Виетнам. И петимата ни представители завоюваха медали – два златни, два сребърни и един бронзов, в конкуренция с около 320 ученици от десетки държави от целия свят, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН) на сайта си.

Носителите на медалите

Златни медали спечелиха Мирослав Драганов от Профилираната природо-математическа гимназия (ППМГ) „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас и Светослав Арабов от Математическата гимназия (МГ) „Д-р Петър Берон“ във Варна. Със сребърни отличия се завръщат Мартин Недев от Природо-математическата гимназия (ПМГ) „Акад. Боян Петканчин“ в Хасково и Красимир Станков от МГ „Баба Тонка“ в Русе, а Антон Стоянов от МГ „Д-р Петър Берон“ във Варна спечели бронзов медал.

На състезанието младите астрономи преминаха през три тура – теоретичен, наблюдателен и анализ на данни, в които демонстрираха своите знания и практически умения по астрономия и астрофизика.

Ръководители на българския национален отбор са Никола Каравасилев от Съюза на астрономите в България и Мирослав Радомиров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Следващото издание на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика ще се състои през август догодина в Турция, съобщават от МОН.