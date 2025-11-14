Трима с шанс за нов живот след донорска ситуация

Трима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 45-годишен мъж взеха благородното решение да дарят неговите органи.

Донорската ситуация бе реализирана в четвъртък от екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“ в Панагюрище, с координатор д-р Алексей Лещански.

В резултат на това 38-годишен мъж получи шанс за живот, след като екип от ВМА, ръководен от проф. д-р Васил Михайлов, съвместно с проф. д-р Ивелин Такоров, извърши поредната успешна чернодробна трансплантация.

Още: Колко души чакат за трансплантация у нас?

За първи път в историята на Военномедицинска академия - ВМА, медицински екип, ръководен от проф. д-р Илия Салтиров, трансплантира бъбреци на жена на 42 години и на мъж на 21 години.

Според информация от лечебното заведение пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.

По медицински причини други органи не бяха трансплантирани, информира Изпълнителна агенция “Медицински надзор”.

Още: Военният самолет „Спартан“ летя два пъти днес - за донорска ситуация и за болно дете