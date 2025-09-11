9 признака по краката, които могат да издават диабет

Краката могат да показват диабет тип 2. Факт е, че високите нива на глюкоза увреждат нервите и кръвоносните съдове, нарушават кръвоснабдяването и чувствителността. Руският лекар д-р Игор Ботоговски разкрива как да разпознаваме сигналите на това заболяване и как определени признаци, свързани с краката, могат да сигнализират за наличието му.

Симптоми с краката, които могат да издават диабет

"Трябва да обърнете внимание на изтръпване, мравучкане или „памучна вата“ в краката, бавно заздравяване на порязвания и мазоли, постоянна суха кожа и пукнатини по петите, студени на допир крака, промяна в цвета на кожата, деформация на краката, болка или крампи при ходене. Признаци на диабет могат да включват чести гъбични инфекции между пръстите на краката и по ноктите, както и подуване на глезените", казва специалистът.

Тези симптоми възникват поради невропатия, нарушения на микроциркулацията и намален имунитет, така че всеки от тях е причина за преглед при лекар.

"Трябва да измервате нивото на гликирания хемоглобин и да следите кръвната си захар, редовно да преглеждате краката си в огледало, да носите удобни обувки и да използвате ортопедични стелки, ако е необходимо. Ако забележите рани или признаци на инфекция, незабавно се обърнете към лекар. Ранната диагноза и лечение намаляват риска от сериозни усложнения", казва още специалистът.

Още за симптомите на диабет

Често уриниране (полиурия): Когато нивата на кръвната захар са високи, бъбреците започват да отделят излишната захар в урината, което води до повишена консумация на вода или отстраняване на вода от клетките и чести посещения до тоалетната.

Силна жажда (полидипсия), сухота в устата. Поради загубата на течности през бъбреците и честото уриниране, има силно чувство на жажда, тялото се нуждае от повече вода

Повишен апетит (полифагия). Въпреки че човек може да увеличи приема на храна, тялото не е в състояние ефективно да преобразува глюкозата в енергия поради липса на инсулин или развитие на инсулинова резистентност. Това води до постоянно чувство на глад и нужда от повече храна, за да се получи енергия.

Умора и слабост. Недостатъчният или неефективен инсулин означава, че клетките не получават достатъчно глюкоза, за да произвеждат енергия, което води до постоянно чувство на умора.

Необяснима загуба на тегло се наблюдава при диабет тип 1, когато тялото не е в състояние да произвежда инсулин и използва мастни резерви и мускулна маса за енергия. В същото време апетитът може да не е намален.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение! При наличието на определени симптоми задължително се консултирайте с лекар!

