Безплатни консултации за деца с ортопедични заболявания на 18 март в София

На 18-ти март 2023г. в София ЗИЦ “Медикъл Караджъ“ посреща детския ортопед от световна класа- Доц. д-р Кубилай Бенг. Авторитетният ортопед от болница „Медикъл парк“, Истанбул ще проведе БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ на деца със заболявания на опорно-двигателния апарат, които имат нужда от второ медицинско мнение и интерес към възможностите за лечение в чужбина на своето заболяване.

Желаещите родители, да получат второ мнение от специалиста, за да си гарантират, че вземат най-доброто решение за здравето на тяхното дете, могат да се обадят на телефона на здравния център +359 879 977 402 или +359 879 977 401 и да си запишат час.

Доц. д-р Кубилай Бенг завършва в Trakya University Faculty of Medicine, практикува като лекар в „Rize/Çayeli Sefalı Village Health Center“ . След това става клиничен асистент в Taksim E.A.H. And Tram. Практикува в „ Private Üsküdar Anadolu Hospital Orthopedics and Trauma“. Получава степента „доцент“ и от 2021 г. до днес практикува в Bahçeşehir University Hospital „Medical Park Göztepe“.

Клиничните сфери на интерес на доц. д-р Кубилай Бенг включват:

Детска ортопедична хирургия

Церебрална парализа

Ултразвук на тазобедрените стави

Детски спортни травми

Дисплазия на тазобедрената става в развитието

Вродени деформации на стъпалото

Спина бифида

Педиатрична травматологична хирургия

Доц. д-р Кубилай Бенг има над 30 сертификата в сферата на детската травматология и педиатричната хирургия. Участва в различни клинични проучвания и има множество публикации в сферата на детската ортопедия и травматология.

Защо е важно да се възползвате от безплатните консултации с доц. д-р Кубилай Бенг?

- Специалистът има опит и може да предостави за Вашето дете алтернативно обяснение за здравословните му проблеми

- Специалистът може да Ви предложи различен план за лечение.

- Специалистът може да предложи лечение, когато за заболяването на Вашето дете е констатирано, че няма такова

- Специалистът ще Ви предложи информиран избор, относно заболяването на Вашето дете .

- Специалистът ще Ви разясни възможните, рискове и ползи от лечението

- Специалистът ще отговори на всичките въпроси , относно заболяването на Вашето дете.

Родителите на всички деца с ортопедични заболявания, които искат да получат експертното медицинско мнение на доц. д-р Кубилай Бенг на 18-ти март 2023 г. в София, трябва да си запишат час предварително на:

да заявят желания от тях час онлайн на https://www.medikara.bg/.

На място пациентите трябва да предоставят медицинските документи и изследвания, които са им направени до момента. По време на консултациите няма да бъдат извършвани физикални прегледи.

