Направете това преди да изпиете сутрешното си кафе, за да не ви се повиши кортизола

Ако посегнете към кафе веднага след събуждане , това може да предизвика внезапно освобождаване на хормони на стреса - адреналин и кортизол.

Да, имаме нужда от кортизол сутрин, но пиенето на кафе на гладно кара тялото ви да произвежда твърде много от него. Това може да доведе до ненужна стресова реакция, която по-късно може да доведе до проблеми с храносмилането, хормоналния баланс и дори енергийните нива.

Добрата новина е, че има прости навици, които можете да възприемете, за да подготвите тялото си за кафето и да смекчите ефектите му. Ето какво трябва да направите, преди да си налеете чаша от любимата си напитка.

1. Допълнете водата

Тялото ви е загубило много вода през нощта. Затова, преди да пиете кафе, първо трябва да възстановите водния баланс . Най-добре е да изпиете чаша негазирана минерална вода. Проверете дали съдържа калий и натрий - те ще помогнат за възстановяване на електролитите и ще подготвят тялото за чаша кафе.

Яжте закуска, която съдържа фибри и протеини

Пиенето на кафе на гладно не е най-добрата идея, защото може да причини внезапно освобождаване на кортизол и скок на кръвната захар . А това от своя страна предизвиква верижна реакция: възпаление, промяна в енергията и чувство на изтощение до вечерта. За да избегнете това, трябва да хапнете лека закуска, съдържаща фибри, преди кафе.

Ако не можете да се накарате да закусите правилно, хапнете шепа горски плодове, банан, портокал или фурма с бадемово масло - тези храни нежно ще стабилизират нивата на глюкозата ви.

Но само фибрите не са достатъчни: протеинът също играе важна роля за баланса на захарта. Затова грабнете яйце, парче пилешки гърди, тиквени семки или сандвич със сирене.

Направете леко загряване

Преди да хукнете към печката, отделете пет минути за леко загряване.

Разтегнете се леко в леглото, усещайки как всеки мускул се изпълва с топлина и живот. След това направете няколко леки движения:

протегнете ръце нагоре, представяйки си, че се стремите към небето

бавно извивай врата си, отърсвайки се от последните остатъци от сън

Поемете няколко дълбоки вдишвания, напълвайки тялото си с кислород.

Това не са просто упражнения - това е медитация в движение. Ще усетите как енергията ви постепенно ви изпълва, кожата ви ще порозовее, а очите ви ще заблестят.

След такова загряване кафето не е „спасение“, а приятен бонус. Пийте го по-бавно, усещайки всяка глътка, вместо да го поглъщате автоматично.

Опитайте вместо рязък кофеинов удар - меко пробуждане, вместо изтощение - лекота в тялото. Вижте защо бавните сутрини са хит по света

Проветрете стаята

Отворете прозореца и пуснете свеж въздух в стаята. През нощта в спалнята се натрупва въглероден диоксид - именно заради него понякога се чувствате уморени, дори и да сте спали добре . Само пет минути проветряване - и лекият сутрешен бриз ще изпълни пространството с кислород , придавайки на кожата ви свежест, а на мислите ви - кристална яснота.

Между другото, тази проста стъпка е и грижа за себе си. Вместо да събуждате тялото си с кофеин, оставете го нежно да се събуди с природата. Приближете се до прозореца, вдишайте свежия въздух, почувствайте как светът оживява и едва тогава се насладете на кафето си.

Подгответе се за деня

В първите минути след събуждането можете да бъдете сами със себе си. Вместо веднага да грабвате телефона или да тичате към печката, предприемете действия, които ще изпълнят деня ви с хармония .

Позволете си пет до десет минути тишина. Слушайте дишането си, усетете как тялото ви постепенно се събужда.

Вземете тефтер и запишете:

3 неща, за които сте благодарни

1 основно нещо за деня

1 малко удоволствие, което ще си доставиш.

Това ви помага да съберете мислите си, да се подготвите за добър ден и да избегнете онзи сутрешен стрес , когато чувствате, че всичко трябва да се свърши наведнъж.

И едва сега - пийте кафе. Започвате деня със смисъл по съвсем различен начин. Вместо хаотична сутрин, ще получите само спокойствие и яснота, вместо тревожност - усещането, че държите пръста си на пулса на живота си .