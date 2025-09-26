Доказано: 4 метода за подсилване на имунитета

Имунната система на организма е изправена пред значително натоварване през есента и зимата, тъй като рискът от вирусна инфекция се увеличава през това време на годината. Междувременно има поне четири научно доказани метода за укрепване на имунната система, съобщава изданието The Health Site, позовавайки се на учени.

4 доказани метода за подсилване на имунитета

Упражненията са полезни, но в умерени количества. Изследователи от Университета в Хюстън са установили, че физическите упражнения играят решаваща роля за поддържането на здрава имунна система.

„Редовните физически упражнения с умерена интензивност могат да укрепят имунната система във всяка възраст. Те намаляват възпалението в тялото, подпомагат лимфния дренаж, намаляват отделянето на хормони на стреса и подобряват съня. Освен това, редовните упражнения водят до по-добър баланс между „старите“ и „младите“ имунни клетки и подобрено имунно наблюдение“, съобщават учени от клиника Кливланд, цитирани от изданието.

Важно е обаче да не се прекалява, тъй като изследванията показват, че прекалено интензивните упражнения могат да отслабят имунната система и да допринесат за развитието на възпаление на горните дихателни пътища.

Спете достатъчно. По време на сън човешкото тяло започва регенеративни процеси, прочиствайки мозъка от потенциални токсини. Учени от университета в Тюбинген заявяват, че здравословният сън е от решаващо значение за здравата имунна система. Според експерти, без достатъчно сън нервната система не може да предава всички съобщения, необходими за имунния отговор.

„Качеството на съня може да се подобри чрез включване на упражнения или физическа активност в ежедневието ви, поддържане на ниски нива на стрес и редовен пълноценен сън. Имунната система също се възползва от качествения сън“, споделят учените.

Пробиотични храни. Редовната им консумация може да подобри здравето ви. Научно е доказано, че пробиотичните (ферментирали) храни, като кисели краставички и зеле, кимчи и кисело мляко, спомагат за укрепване на имунната система. Пробиотиците са „добри“ бактерии, които се заселват в червата и влияят положително върху баланса на чревната флора. Експерименти в университета Отаго в Нова Зеландия показват, че участниците, на които са дадени пробиотици, са по-добре защитени от настинки и са се възстановили по-бързо, когато са го направили.

Адекватните запаси от витамини C, D и цинк също са важни. През есента е важно да се ядат пресни растителни храни. По-специално, тялото се нуждае от витамин C, който е в изобилие в ябълки, портокали, лимони и чушки. Има доказателства, че приемането на достатъчно витамин C може да съкрати продължителността на настинката и да намали симптомите ѝ.

Витамин D помага на имунната система да произвежда нови имунни клетки, а цинкът поддържа тяхната функция – тези хранителни вещества са от съществено значение и за здравия имунитет. Нивата им могат да бъдат проверени с кръвен тест.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение и превенция на заболявания!

