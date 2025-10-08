Какво да ядем през есента, за да не се разболеем: 5 храни, които укрепват имунитета

Студеният сезон е изпитание за имунната система. През есента и зимата тялото ни изпитва стрес: по-малко слънце, повече вируси, липса на витамини и намалена физическа активност. През този период е особено важно да подкрепим имунитета с правилно хранене. Някои храни имат способност да укрепват имунната система, да прочистват тялото и да дават тласък на енергия, дори когато навън е студено. Ето кои храни ще ви помогнат да останете здрави, активни и в добро настроение през есента и зимата, според руския лекар Василиса Пономарева.

Мед - той е истинска „жива аптечка“. Лекарят споделя, че този продукт съдържа ензими, витамини от група В, желязо, магнезий и естествени антисептици. Всяка сутрин разтваряйте една чаена лъжичка мед в чаша топла вода с лимон. Такава напитка ще укрепи имунната система, ще пречисти тялото и ще даде енергия за дълъг период от време. Не добавяйте мед към горещ чай, при температури над 40°C той губи полезните си свойства.

Цитрусови плодове. Портокалите, мандарините, грейпфрутите, лимоните са естествена превенция срещу настинка. Те не само набавят на организма витамин С, но и подобряват настроението благодарение на етеричните масла. Яжте поне един цитрусов плод на ден или добавяйте лимонов сок към вода, салати и ястия. Това е лесен начин да поддържате здравето си през сезона на вирусните заболявания.

Зеле. Независимо дали е обикновено бяло зеле, броколи или кисело зеле, зелето е един от най-здравословните зеленчуци за студено време. То е пълно с витамин C, фибри и естествени ензими, които поддържат храносмилателния тракт и подсилват имунната ви система. Яжте кисело зеле като гарнитура или лека закуска – то е естествен пробиотик, който помага на тялото ви да се бори с вирусите.

Моркови и тиква. Оранжевите зеленчуци са истинско съкровище за кожата, зрението и имунната система. Бета-каротинът се превръща в организма във витамин А, който помага на клетките да се защитават от бактерии и вируси. Пийте сок от моркови и ябълки, добавяйте тиква към супи, гювечи и каши. Сокът се абсорбира най-добре с капка олио.

Морска риба. Херинга, скумрия, сьомга или сардини са храни, които не само засищат, но и укрепват сърцето, кръвоносните съдове и нервната система. Омега-3 мастните киселини намаляват възпаленията в тялото и подпомагат здравето на кожата и мозъка. Консумирайте риба 2-3 пъти седмично, като е за предпочитане да я печете или задушавате. По този начин ще получите максимална полза, без да навредите на фигурата си.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

