Коя формула на берберин е най-ефективна?

В последно време търсенето и предлагането на хранителни добавки с берберин скочи значително, затова в тази статия ще разгледаме какво е берберин, какви са полезните му свойства, как действа и коя е най-добрата комбинация, в която може да го намерим на пазара.

Берберинът има множество здравословни ефекти – антидиабетни, липидопонижаващи, противовъзпалителни и др. Едно от основните му ограничения е много ниската орална биодостъпност – това означава, че когато го приемаш през устата, само малка част от приетото количество наистина достига до системното кръвообращение и до целевите тъкани.

Поради това, за да се постигнат по-добри ефекти при по-ниска доза, често се търсят „активатори“, които да спомогнат на усвояването, или начини, чрез които да се засили ефекта от хранителната добавка. Един от тези начини е берберинът да се комбинира с вещество, което спомага усвояването. Именно тук идва комбинацията от берберин с пиперин на forlife.bg.

Какво е берберин и как действа?

Берберин е натурално химично съединение, което се намира в някои растения, най-вече в Berberis (като куркуминовия храст, жълт кантарион, златен корен и др.). Това е алкалоид с жълт цвят, който има дълга история на употреба в традиционната китайска и аюрведическа медицина.

Берберинът действа на клетъчно ниво, като активира ензим, наречен AMPK (AMP-activated protein kinase) – често наричан „метаболитен главен превключвател“. Този ензим играе ключова роля в регулирането на енергийния метаболизъм, включително глюкозния метаболизъм, липидния метаболизъм и възпалителните процеси.

Хората използват берберина най-често под формата на хранителна добавка при диабет, високи нива на холестерол или други мазнини в кръвта, както и при висока кръвна захар.

Използва се още и при изгаряния, афти, чернодробни заболявания и много други състояния.

Смята се, че берберинът може да помогне и за укрепване на сърдечния ритъм, което би било от полза за хора с определени сърдечни заболявания. Тази хранителна добавка е способна също така да убива бактерии, да помага за регулиране на начина, по който тялото използва захарта в кръвта, и да помага за намаляване на отоците.

Какви са основните ползи за здравето от берберина?

Берберинът се използва в традиционната медицина заради сериозните си ползи. Най-често се приема под формата на хранителна добавка, тъй като в естествен вид се открива трудно и в ниска концентрация.

Приемането на берберин под формата на хранителна добавка има няколко сериозни здравословни ползи:

Контрол на кръвната захар: силен антидиабетен ефект, подобрява инсулиновата чувствителност и намалява производството на глюкоза в черния дроб.

Подобряване на липидния профил: намалява лошия (LDL) холестерол и повишава добрия (HDL) холестерол; намалява триглицеридите.

Помощ при наднормено тегло: подобрява метаболизма, подпомага загубата на телесни мазнини, потиска апетита при някои хора.

Антимикробни свойства: действа срещу някои бактерии, гъбички, вируси и паразити и може да помогне при диария, причинена от бактерии като E. coli.

Антивъзпалително действие: потиска производството на провъзпалителни цитокини, полезен при хронични възпалителни състояния.

Защита за сърдечно-съдовата система: подобрява функцията на сърдечно-съдовата система и регулира кръвното налягане.

Берберинът е преминал успешно стотици тестове. Той има разнообразни функции вътре в клетките. Една от основните функции е активирането на важен ензима AMPK, който регулира метаболизма. Берберинът се използва още за регулиране на енергийните нива и кръвната захар, като може да ни защитава и срещу различни хронични заболявания.

Коя формула на берберин е най-ефективна?

Комбинирането с определени други съставки може да засили ефекта на берберина, да подобри усвояването, да разшири ползите или да смекчи страничните ефекти. Сега ще разгледаме най-добрите комбинации с берберин:

Пиперин – екстрактът от черен пипер създава изключително добре работеща двойка с берберина, като подобрява усвояването и засилва ефектите му. Комбинацията носи още по-добри резултати при поддържане на нормални нива на глюкозата.

Хром – подпомага инсулиновата функция и подобрява гликемичния контрол; допълва ефекта на берберина върху глюкозния метаболизъм.

Канела - помага за регулиране на кръвната захар и евентуално липидите.

Куркумин - противовъзпалително средство, което помага за намаляване на оксидативния стрес.

Силмарин – подпомага здравето на черния дроб.

Предварителни проучвания показват, че берберинът може да има ползи и при други състояния, включително депресия, рак, инфекции, стеарат на черния дроб и сърдечна недостатъчност. Той също така има мощни антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти.

Защо да изберете берберин в комбинация с пиперин?

Forlife.bg е сред първите здравословни магазини за хранителни добавки, които започна да предлага берберин на българския пазар. За разлика от други продукти, които също изтъкват мощните здравословни ползи от приемането на берберин, комбинацията с пиперин спомага за два пъти по-ефективна формула.

Пиперинът е биоактивно съединение, основният алкалоид в черния пипер (Piper nigrum). Той е известен като биоактиватор – вещество, което увеличава абсорбцията или ефективността на други съставки, когато се комбинира с тях.

Пиперинът подпомага по-добър достъп, задържане и действие на берберина, когато се приемат заедно. Комбинацията от берберин и пиперин подсилва ефектите на берберина с по-ниска доза. Пиперинът подобрява антимикробната активност на берберина, може да увеличи биодостъпността и ефективността и да намали част от загубата при преминаването през червата.

Това означава, че с по-ниска доза или същата доза може да се получи по-голям ефект, отколкото ако вземаме чист берберин. По-добра абсорбция означава, че потенциално може да се намалят „загубите“ на берберин през чревния тракт. Комбинацията на берберин и пиперин предлага по-добро съотношение ефект/доза, което ни осигурява същата полза с по-малко количество или с по-добро усвояване.

В добавка, количеството черен пипер е сметнато така, че да не дразни стомаха. Със само 5 мг във всяка капсула пиперинът успява да действа като активатор на берберина, без да предизвиква дискомфорт в стомаха.

Заключение

Берберинът е съединение, което се свързва с редица ползи за организма, включително понижени нива на кръвната захар, повишена загуба на тегло и по-добро здраве на сърцето. Все пак е добре да се консултирате с лекар, ако приемате други медикаменти, преди употреба.