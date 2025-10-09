9 млн. лв. заем за общинската фирмата, която да чисти боклука в "Люлин" и "Красно село"

Столичният общински съвет (СОС) реши единодушно да отпусне заем в размер на 9 млн. лв. на общинското дружество "Софекострой" ЕАД за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата. Криза има от миналата събота в два от столичните райони - "Люлин" и "Красно село", където изтекоха договорите със сметпочистващата и сметоизвозващата фирма.

За какво ще се използват парите?

Със средствата ще бъдат придобити различни видове сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини, както и транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на съдове за отпадъци, малогабаритни и мултифункционални машини за зимно и лятно почистване. Част от техниката ще може да се преоборудва според сезона – например от снегопочистващи машини във водоноски, пише в доклада.

Мярката е необходима за подобряване на ефективността при събиране и транспортиране на отпадъците и за повишаване на качеството на услугите по чистотата в София.

Закупуването на нова техника ще засили капацитета на "Софекострой" и ще позволи по-бързо и качествено почистване на улиците и обществените пространства.

В документа е предвидено средствата да се осигурят чрез заем със срок до 60 месеца и гратисен период от 24 месеца за погасяване на главницата и лихвата. Лихвеният процент за този период е определен като основен лихвен процент плюс един пункт (към 1 октомври 2025 г. той е 1,81%).