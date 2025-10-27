Войната в Украйна:

27 октомври 2025, 16:43 часа 0 коментара
Лекар: Този евтин есенен зеленчук е най-полезен за черния дроб

Диетологът Франклин Джоузеф смята, че червеното зеле е една от най-недооценените и не особено ценени здравословни храни, които носят голяма полза най-вече за здравето на черния дроб. Ето какво още споделя експертът за полезните свойства на този есенен зеленчук пред изданието "Дейли Мирър".

Полезни свойства на червеното зеле за черния дроб

Д-р Джоузеф обяснява, че червеното зеле съдържа съединения, много подобни на тези в броколите, които имат противоракови свойства. Той също така отбелязва, че този продукт е богат на фибри, полезен за червата и имунната система, помага за контрол на холестерола и е практически без калории.

Според диетолога, червеното зеле е полезно и за здравето на черния дроб. По-конкретно, редовната консумация помага за подпомагане на неговата детоксикация и метаболитни функции.

За да се постигнат положителни резултати, д-р Джоузеф препоръчвал да се ядат по няколко лъжици сурово или полусварено зеле всеки ден.

Още за ползите от червеното зеле

Антоцианините придават на зелето красивия му лилав цвят. Но това не е единствената им функция - те имат и защитни антиоксидантни свойства. Консумацията на храни, съдържащи антоцианини, помага за намаляване на наддаването на тегло и предотвратяване на заболявания, свързани със затлъстяването, като диабет тип 2.

Зеленчуците от семейство Зелеви са особено богати на антоцианини, както и на други антиоксидантни хранителни вещества като витамини C, E и каротеноиди.

Антоцианините играят важна роля за сърдечно-съдовото здраве. Хората, които консумират храни, богати на антоцианини (като червено зеле), имат по-нисък риск от инфаркти и смърт от сърдечни заболявания.

Ключов компонент на кръстоцветните зеленчуци като червеното зеле е фитохимикалът, известен като сулфорафан. Проучвания върху животни показват, че сулфорафанът има противовъзпалителни свойства и помага за намаляване на възпалението в организма, според изданието The Health.

Включването на червено зеле в диетата ви може да подобри здравето на червата. То е добър източник на фибри, включително неразтворими фибри, които насърчават по-добрата функция на червата. Фибрите в зелето са и пребиотик, действащ като гориво за полезните бактерии в червата. 

Съединенията в червеното зеле, наречени изотиоцианати, стимулират чревните бактерии да произвеждат късоверижни мастни киселини, които имат положителен ефект върху здравето на червата и цялостното здраве.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение, както и като заместител на вече назначеното лечение. При наличието на симптоми и конкретно заболяване задължително се консултирайте с лекар за подходящата диета и лечение за вас!

