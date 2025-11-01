Направи си сам: Домашни чалъми и хитрини срещу магнитните бури

Сериозните магнитни бури са истинско наказание за част от от хората. Тук обаче ще откриете абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и за финал ще ви предоставим начин, по който да установите с пълна валидност в коя част от седмицата ще се явят магнитни бури.

Как да разберем дали сме под въздействието на магнитните бури?

Смята се, че почти 47 % от хората са уязвими към магнитните бури, а в последно време броят им набъбва. Не всички от тях са наясно, че личното неразположение, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са повлияни или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт могат да бъдат забелязани един или два дни преди избухването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Не се притеснявайте обаче прекалено много - човек би могъл да се приспособи и сведе до минимум реакцията си към магнитната буря, ако изгради разумни навици и правилни стратегии за справяне. Най-хубавото е, че тези навици са изключително полезни и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще ви посъветваме за всичко, което ви е изключително важно да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се сблъскате с победен изход с тях.

Метеочувствителните хора - кои са те?

Ако се окаже, че магнитните бури предизвикват във вас неприятни усещания, то по всяка вероятност вие принадлежите хората, които реагират по-остро на различни климатични промени. Дори и да е така, това не трябва да създава във вас притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора стават жертва на различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или неприятният студ, слънчевите изригвания им влияят значително повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога ги сполетяват болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Характерно за тях е и безсънието. Характерна за тях е също значително понижена работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Натрапчивото чувство за задух е често срещано.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето ви въздействат негативно . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват неприятна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако принадлежите към този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво бихте могли да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Какви храни да приемаме по време на магнитна буря

Какво ще похапвате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от изключително значение за здравословния ви статус. Диетата, която ще ви даде сили срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Вкарайте в менюто си повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата, които може да приготвите вкъщи, от варивата сега е подходящият момент за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Обърнете внимание на това да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат мощно въздействие за нервната система. Забравете обаче за белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите коктейл от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което в никакъв случай не пропускайте . Направете си нещо с елда - тя е изключително полезна. Ако сложите в кашата мляко, имайте предвич, че е препоръчително нискомаслено.

- Не залагайте на месото, да се консумира повече риба.

• Спазвайте ги - най-хубавите навици при магнитна буря

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. Следете внимателно съня си и не правете компромиси с него - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, осигурете си малко повече от следобедната дрямка.

Разходките са от първостепенна важност, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е задължително разходката да е дълга, но едни ведри 30 минути ще са ви напълно достатъчни. Ако случайно не ви е до разходка и предпочитате да си стоите вкъщи, то една съвсем фина гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Консумирайте в по-малък мащаб, или отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте застояването пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в цялостния подход.

Можете да изпробвате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки нещо, което не ви е необходимо. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, най-вече по причина на превъзбудата, която предизвиква.

Ключови решения не вземайте и шофирайте само в кратки дистанции.

Информацията за бурите - ето тук

Факт е, че в информационните портали е наситено с съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче повечето са подвеждащи. Колкото и да са много, има един-единствен метод да се информирате навреме за бурите - намира се на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук