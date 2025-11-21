Не игнорирайте това под душа: Знак, че мозъкът ви може да е в опасност

Деменцията засяга повече от 55 милиона души по света. Особено вероятно при хора на възраст над 65 години деменцията е прогресивно неврологично заболяване, което може да се прояви като забравяне на неща, чувство на тревожност, трудности при вземане на решения и други.

Забелязването на тези симптоми може да бъде трудно и да бъдете постоянно нащрек може да не е най-добрият начин да защитите вашето психическо здраве и емоционално благополучие. В същото време знанието какви симптоми да забележите може да бъде полезно. Тези симптоми също не винаги са очаквани.

Изненадващият симптом на деменция, който може да забележите под душа

Още: Лекари предупреждават: Избягвайте тези храни, ако имате колит

Един признак на деменция може да се появи, докато се къпете: да не можете да помиришете или разпознаете аромата на вашия шампоан или гел за тяло – с изключение на други проблеми, които могат да повлияят на обонятелните ви сетива, като COVID-19 или запушен нос.

Как деменцията влияе върху способността на някого да усеща мирис

Първо, важно е да се отбележи, че загубата на обоняние в по-напреднала възраст не е непременно признак на деменция.

„С напредването на възрастта е нормално сетивата ни да се променят“, казва д-р Мередит Бок, сертифициран невролог. „За хората, живеещи с деменция, тези промени могат да бъдат по-забележими.“

Още: Диетолозите предупреждават: Тези 7 вида риба са най-полезните и най-чистите

Д-р Фузия Сидики - невролог, говори за връзката. „Идентифициран е повишен риск от когнитивен спад и деменция от болестта на Алцхаймер при лица с обонятелна дисфункция“, казва тя. „Идентифицирането на миризмата е идентифицирано като полезен инструмент за скрининг, който предвижда превръщането от леко когнитивно увреждане в деменция при болестта на Алцхаймер.“

По принцип това се случва, защото деменцията е невродегенеративно заболяване. То засяга мозъка, който от своя страна засяга сетивата (и други телесни функции). Загубата на обоняние обикновено се случва бавно с течение на времето, казват невролозите, и всъщност може да се случи, преди човек да забележи някакво когнитивно увреждане.

Какво можете да направите, ако забележите загуба на обоняние

Още: Не е ябълка! Ето кой плод препоръчват кардиолозите за по-здраво сърце

Да не можете да миришете добре или изобщо може да бъде плашещо, тъй като е свързано със заболявания като COVID и деменция. И това също е просто неприятно. Миризмата ни помага да се насладим на вкуса на храната и дори може да успокои безпокойството. И така, какво да направите?

„Моята препоръка към някой, който може да изпита загуба на обоняние, е да се консултира с лекар за когнитивен скрининг и физически преглед“, казва д-р Бок.

Д-р Сидикуи е съгласен, че е най-добре да говорите с вашия лекар. Загубата на обоняние не винаги е равна на деменция. „Има по-често срещани причини за загуба на обоняние, като обикновена настинка, грип, инфекция на синусите, сенна хрема, алергичен ринит и COVID-19“, казва тя. „При повечето от тези причини аносмията (загуба на обоняние) може да бъде обърната чрез лечение на основното заболяване и други ароматерапии.“

Още: Лекари предупреждават: Тази популярна комбинация от добавки тихо разрушава костите ви

Можете ли да си върнете обонянието

Дали човек отново може да мирише зависи от това какво е причинило загубата. Но в случай на деменция отговорът за съжаление не е обещаващ.

„За съжаление, ако загубата на обоняние и вкус се дължи на невродегенеративно разстройство, като болестта на Алцхаймер или болестта на Паркинсон, тя не се появява отново“, казва д-р Бок. Д-р Сидикуи казва, че някои пациенти опитват ароматерапия, за да възстановят обонянието си, но загубата може да бъде постоянна.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

Още: Природни средства за понижаване на нивата на холестерола