Не ядете риба: Ето какво може да се случи с тялото ви

Какви хранителни вещества няма да получите, ако не ядете риба?

Липса на риба в диетата - ето какви са последиците

Рибата е ценен източник на омега-3 мастни киселини, витамин D, йод и висококачествен протеин. Редовната ѝ консумация е свързана с по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и подобрена мозъчна функция. Но какво се случва, ако изобщо не ядете риба, съобщава изданието Live strong.

Мазните риби като сьомга, скумрия, сардини и пъстърва са едни от най-добрите източници на омега-3 мастни киселини, противовъзпалителни мазнини, които имат много ползи за здравето.

Диетологът Анна Браун казва, че омега-3 мастните киселини са известни със своите противовъзпалителни ефекти и следователно са полезни за предотвратяване на различни състояния, причинени от възпаление в организма, като болестта на Алцхаймер, сърдечни заболявания и диабет.

Освен това, омега-3 мастните киселини като EPA и DHA са полезни за здравето на мозъка, очите и нервната система. Следователно, увеличаването на приема им е свързано с намален риск от депресия, тревожност и деменция.

Последиците от дефицита на тези вещества са:

повишен риск от сърдечно-съдови заболявания

влошаване на паметта, концентрацията, настроението (омега-3 влияе върху мозъчната функция)

суха кожа, възпаление, проблеми със зрението.

Витамин D. Приемът на достатъчно витамин D е важен. Правилната имунна функция, здравето на костите и регулирането на кръвната захар зависят от този мастноразтворим витамин. Хранителните източници с най-високи нива на естествен витамин D включват масло от черен дроб на треска, пъстърва и сьомга.

Протеин. Рибата е отличен източник на протеини, един от трите макронутриента, които насърчават мускулната маса, здравето на кожата и заздравяването на рани, както и имунната функция. Парче сьомга от 85 грама съдържа почти 21 грама протеин.

Изключвайки рибата от диетата си, може да пропускате хранителен източник на протеини, тъй като морските дарове имат по-висок дял на полезни за сърцето мазнини, отколкото други животински протеини, като например червеното месо.

Калций. Много видове консервирана риба също са отличен източник на калций, защото се консервират с костите.Калцият е важен за здрави кости, зъби, нерви и мускули. Следователно, ако има недостиг, съществува риск от развитие на остеопороза и мускулни крампи. Само 85 гр сардини могат да осигурят впечатляващите 25 процента от дневната ви нужда от калций.

Общите препоръки за възрастни са следните:

2 порции риба седмично (по 100-150 гр)

поне 1 порция — мазна риба (сьомга, скумрия, сардини, херинга и др.), защото съдържа омега-3 мастни киселини, които са полезни за сърцето, мозъка и кръвоносните съдове.

Общо: приблизително 200-300 гр риба на седмица.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!