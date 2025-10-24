Неподозирани здравословни ползи от консумацията на чай от коприва

Чаят от коприва може да повлияе на действието на някои лекарства, като например:

Копривата ( Urtica dioica ) звучи сякаш лесно може да бъде опасно или отровно растение. Но всъщност е питателна билка, която някои хора използват като естествено лекарство.

А чаят от коприва е популярна билкова напитка, богата на хранителни вещества.

Регистрираният диетолог Микела Палма, регистриран диетолог, доктор по медицина, обсъжда възможните ползи от чая от коприва и как да се наслаждавате на него.

Ползи за здравето от чая от коприва

Пиенето на чай от коприва може да има няколко потенциални ползи за здравето, включително:

1. Подобрява гликемичния контрол при диабет

Малки проучвания показват, че копривата може да помогне за намаляване на кръвната захар на гладно, а в други случаи дори да намали хемоглобина A1c . Но са необходими по-мащабни проучвания.

„Копривата не трябва да се използва като заместител на лекарствата за диабет“, подчертава Палма. „Ако се интересувате от прием на чай от коприва и имате диабет, консултирайте се с Вашия лекар, преди да го приемате.“

2. Подобрява здравето на простатата

Доброкачествената хиперплазия на простатата (ДПХ) е нераково състояние, при което простатната жлеза е уголемена. Копривата е често срещано билково лекарство за ДПХ, което може да причини спешна нужда от уриниране, както и изпускане или болка при уриниране.

„Копривата се използва за проблеми с пикочните пътища и простатата от векове“, казва Палма. „Някои доказателства сочат, че копривата може да попречи на растежа на клетките на простатата. А проучване върху хора показва, че жилещата коприва може да подобри симптомите на доброкачествена хиперплазия на простатата. Но е важно първо да обсъдите всички проблеми с простатата с вашия лекар.“

3. Облекчава алергиите

Ако подсмърчате и кихате, когато настъпи сезонът на полените, употребата на доказан антихистамин може да ви помогне да облекчите симптомите. Но може да помислите за добавяне на чаша чай от коприва към вашия антиалергичен режим.

„ Проучванията са противоречиви относно това дали чаят от коприва помага при алергии“, пояснява Палма. „Тази билка може да си струва да опитате, ако имате много леки алергии или искате да опитате да засили ефектите на лекарствата си за алергия.“

4. Понижава кръвното налягане

Високото кръвно налягане (хипертония) е потенциално сериозно здравословно състояние. Без лечение, високото кръвно налягане може да увеличи риска от инфаркт и инсулт.

Чаят от коприва не е одобрена терапия за високо кръвно налягане. Но може да бъде полезен, ако искате да поддържате кръвното си налягане здравословно.

„Някои доказателства сочат, че редовната пиенето на чай от коприва може да понижи кръвното налягане при някои хора“, споделя Палма. „Той обаче не е заместител на лекарствата за кръвно налягане. Важно е да поддържате кръвното си налягане добре контролирано с помощта на вашия лекар. А ако вече приемате лекарства за кръвно налягане, вашият лекар може да не ви препоръча чай от коприва.“

5. Подпомага здравето на очите

Копривата съдържа лутеин и зеаксантин . Тези антиоксиданти могат да помогнат за предотвратяване на няколко очни заболявания, включително:

Възрастово-свързана макулна дегенерация (ВМД)

Ретинопатия, свързана с диабет

Отлепване на ретината

Увеит

„Консумацията на храни и напитки, богати на антиоксиданти, има много ползи за здравето, включително по-нисък риск от някои очни заболявания“, казва Палма. „Но чаят от коприва не може да замести редовните очни прегледи или каквито и да е лекарства, предписани от вашия лекар.“

Как да си направим чай от коприва

Можете да закупите чай от коприва в готови пакетчета чай или като прясна или сушена билка. За да си приготвите чай от коприва:

Поставете пакетчето чай в чаша. Или поставете насипни билки в инфузер за чай вътре в чашата си.

Кипнете 200 до 300 мл вода.

Изсипете врящата вода върху пакетчето чай или инфузера.

Покрийте чашата и оставете да се запари до 10 минути. (По-дългото запарване създава по-наситен вкус. Ще получите и повече хранителни вещества.)

Извадете пакетчето чай или инфузера.

Пийте и се насладете. „Ако не ви харесва вкусът, опитайте да добавите чаена лъжичка мед “, предлага Палма.

Кой не трябва да пие чай от коприва?

Чаят от коприва е безопасен за повечето хора, но всяка билка може да има странични ефекти. Говорете с вашия лекар, преди да започнете да пиете чай от коприва.

Чаят от коприва може да повлияе на действието на някои лекарства, като например:

Аспирин

Антикоагуланти ( лекарства за разреждане на кръвта )

Лекарства за кръвно налягане

Диуретици (хапчета за отводняване)

Диабетни лекарства

Литий

Някои хора са алергични и към коприва. Незабавно потърсете медицинска помощ, ако забележите признаци на алергична реакция, като сърбеж, уртикария или затруднено дишане. Също така е добре да избягвате чай от коприва, ако сте бременна.