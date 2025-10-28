Нямате глас? Този метод работи безотказно

Всяка есен настинките, грипа и вирусите често са съпроводени от изтощителен симптом: загуба на глас. Този дискомфорт може бързо да се превърне в кошмар, особено за тези, които говорят много на работа.

В тази статия ще намерите истинските причини за ларингит, както и съвети на лекар за бързо възстановяване на гласа и избягване на често срещани грешки.

Защо губим гласа си

Според д-р Джими Мохамед, 90% от случаите на загуба на глас са причинени от вируси: риновирус (отговорен за обикновената настинка), аденовирус или дори коронавирус. Тези инфекции причиняват възпаление на ларинкса, тръба, разположена в основата на врата, в която се намират гласните струни, две гънки на лигавицата, които вибрират, за да произведат звук.

Когато са раздразнени или подути, въздухът вече не циркулира правилно, а в следствие на това:

гласът става дрезгав,

прегракнал,

изчезва напълно.

Но д-р Джими Мохамед посочва, че не става въпрос само за микроби: стресът също играе важна роля. Излишъкът от кортизол, хормонът на стреса, отслабва имунитета и прави хората по-уязвими към инфекции, и дори предизвиква психогенни гласови нарушения.

Медицинското обяснение: възпаление на ларинкса

Острият ларингит е възпаление на ларинкса, често доброкачествено, но много обезпокоително. Може да продължи от няколко дни до седмица.

При децата проблемът е по-често срещан, защото ларинксът им е по-тесен, което е предпоставка да се запушва по-лесно. При възрастни гласът изчезва без интензивна болка, но с усещане за дразнене или парене в гърлото.

В по-редки случаи, ако температурата или кашлицата продължават, трябва да се консултирате с лекар, за да изключите бактериална суперинфекция, изискваща специфично лечение.

Конкретен пример: гласът, който пускаме в най-лошия момент

Д-р Джими Мохамед дава един показателен пример: напрягането на гласа по време на вирусна епидемия може да влоши възпалението. По-добре е да мълчите напълно в продължение на 48 часа, отколкото да шепнете – контрапродуктивен рефлекс, който допълнително уморява гласните струни.

Как да разпознаем и облекчим ларингита

Първите признаци на възпаление на ларинкса често се появяват внезапно: дразнене или сухота в гърлото, дрезгав глас, затруднено говорене и усещане за бучка при преглъщане. Нерядко се добавя и суха, дразнеща кашлица, която може да стане по-дълбока и лаеща. Обикновено състоянието отшумява в рамките на седмица, но само при правилни грижи и пълна почивка на гласа.

За да се ускори възстановяването, лекарите съветват да се осигури почивка – да не се говори, пее или шепне, тъй като дори шепотът натоварва гласните струни.

Хидратацията също е ключова: пийте много вода и овлажнявайте въздуха у дома. Полезни са топлите напитки – чай от лайка, мащерка или джинджифил с мед и лимон, които успокояват и имат антисептично действие. Добър помощник са и инхалациите с пара (с лайка или евкалипт), които намаляват възпалението и улесняват дишането.

Кога да потърсим лекар

Ако загубата на глас продължи повече от 7–10 дни, придружена е от болка при преглъщане, температура или силна кашлица, е необходимо да се потърси медицинска помощ. В редки случаи може да се касае за бактериална инфекция, която изисква специфично лечение. При хора, чийто глас често изчезва без явна причина, лекарят може да назначи допълнителни изследвания.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.