Лекар: Честото събуждане през нощта сигнализира за предразположеност към определени заболявания

Според руския специалист по съня д-р София Черкасова, честите събуждания през нощта са опасни, ако са продължителни, а не кратковременни. Експертът споделя, позовавайки се на научни проучвания, че те издават предразположеност към определени заболявания.

Какво издават честите събуждания през нощта?

Изследователи от Медицинския факултет на Станфордския университет са установили, че хората с прекъснат сън през нощта са изложени на риск от смърт. Д-р Черкасова коментира и опасностите от честите събуждания през нощта.

„Честите събуждания през нощта наистина могат да бъдат предвестник на тежки хронични и дори фатални заболявания“, отбеляза експертът.

Д-р Черкасова обяснява, че докато спят, хората преживяват микросъбуждания през нощта, които не се запомнят. Обикновено тези събуждания не трябва да продължават повече от 15 секунди. Ако тези събуждания са не само чести, но и продължават значителен период от време, това може да е предупредителен знак за податливостта на човек към опасни заболявания.

„Ако нощните събуждания са постоянни, това означава, че човекът е постоянно в лек, а не дълбок сън. В резултат на това тялото му не е в състояние да се възстанови“, каза София Черкасова.

Лекарят предупреждава, че подобни събуждания могат да показват наличието на сърдечно-съдови заболявания, диабет, деменция, депресивни и психични разстройства.

Руският диетолог д-р Яна Прудникова също коментира някои от причините за нощните събуждания. По-конкретно, тя отбелязва, че ако този проблем възникне без връзка с емоционален стрес, това може да сигнализира за надбъбречна дисфункция. Нощният глад също може да показва надбъбречна дисфункция.

"Ако човек не може да спи се събужда от глад през нощта, това показва, че адреналинът се освобождава активно в кръвния поток. Това може да показва дисфункция на надбъбречната жлеза“, казва д-р Прудникова.

Освен това, гладът, който пречи на съня през нощта може да бъде симптом на заболяване на панкреаса или диабет, добавя специалистът. Друг нощен симптом на това заболяване, характеризиращо се с повишени нива на кръвната захар, е силното желание за уриниране – непоносимо, изискващо човек да стане от леглото. В случай на диабет, човек може да се събуди и да посети тоалетната два, три или повече пъти на нощ.

„Човек трябва да спи през нощта. Не трябва да става от леглото по никаква причина“, подчертава д-р Прудникова.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика! При наличие на специфични симптоми задължително се консултирайте с лекар!

