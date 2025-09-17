Пийте това след хранене и забравете за подутия корем – ефектът е мигновен

В търсене на естествени начини за поддържане на доброто здраве, билковите чайове заемат специално място. Те са лесни за приготвяне, приятни на вкус и носят редица ползи за организма.

Сред множеството растения, използвани в народната медицина, има такива, които се отличават със своите успокояващи и тонизиращи качества, особено когато става въпрос за храносмилателния комфорт. Една проста чаша ароматна запарка може да се превърне в ценен съюзник за доброто ни самочувствие и баланс в ежедневието.

Чаят от мента, приготвен за 5 минути, е идеален за облекчаване на коремна болка, намаляване на подуването на корема и насърчаване на редовното храносмилане. Един прост рефлекс, който трансформира чревното здраве!

Много интересно растение за стомашни болки

Запарка след хранене за подобряване на храносмилането, да, но не просто каквато и да е запарка. Твърди се, че запарката от мента е особено ефективна за облекчаване на коремната болка. Всъщност, според диетологът Одри Дженест, ментата има няколко качества. Тя помага за:

Намалете коремната болка;

Намалете подуването на корема;

Ограничаване на газовете;

Подобрява консистенцията на изпражненията при тези, които са склонни да страдат от диария;

Улеснявайте по-редовното уриниране за тези, които са склонни към запек.

„Използваме изсушените му листа или етеричното масло, получено от цветовете. Етеричното му масло много бързо започна да се използва чрез втриване в слепоочията за облекчаване на главоболие или чрез вдишване при настинки или кашлица. Днес се търсят главно неговите спазмолитични свойства (срещу спазми) в случаи на гадене, подуване на корема или възпаление на червата“, добавя Видал.

Как да приготвите запарка от мента?

Приготвянето на чай от мента е много лесно.

За начало, запарете една супена лъжица сушени листа в 250 мл вряща вода. Оставете да се запари поне 5 минути. Най-добре е да изберете листа от органична мента. След като чаят ви се запари, прецедете го и го изсипете в чаша. За по-концентрирана запарка можете да добавите още листа: 50 г на литър вода. Оставете да се запари за по-дълго време, около 10 до 15 минути.

И накрая, не се колебайте да подобрите напитката си, като добавите малко мед, захар или като я смесите с други растения: градински чай, джинджифил, розмарин и др.

От вас зависи да създадете напитка, която ви подхожда! Препоръчително е да консумирате тази напитка след хранене, 3 пъти на ден.

Най-важното, което трябва да запомните

Пиенето на ментова настойка след хранене би насърчило микробиотата.

Прием на ментова настойка след всяко хранене, помага за намаляване на коремната болка и подуването на корема.

Информацията в тази статия има за цел да допълни, а не да замени съветите от вашия лекар и не е предназначена да покрие всички възможни употреби, предпазни мерки, взаимодействия или нежелани ефекти. Тази информация може да не отговаря на вашето специфично здравословно състояние. Ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

