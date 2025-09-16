Откриха коя е най-добрата поза за измерване на кръвното

Какво друго е важно да знаете преди измерване на кръвното налягане?

Когато измерваме кръвното налягане, рядко мислим за стойката си и за позата, в която е тялото ни. Въпреки това, както показва ново проучване, именно тя определя точността на показанията. Неправилната позиция на тялото може напълно да изкриви резултатите. Това съобщават американското издание „Хипертония“, позовавайки се на научни изследвания.

Австралийски учени публикуваха проучване в списанието „Хипертония“ на Американската сърдечна асоциация, което променя разбирането ни за тази проста процедура. Оказва се, че има една идеална позиция, която гарантира най-точното измерване и получаване на най-точни стойности при измерване на кръвното.

Перфектната поза на тялото за прецизни резултати при измерване на кръвното

За да получите правилните резултати, трябва да следвате няколко прости правила.

Положение на тялото. Кръвното налягане трябва да се измерва, докато седите. Пациентът трябва да седи удобно на стол.

Правилно положение на краката. Краката ви трябва да са плътно опънати на пода. Никога не трябва да кръстосвате краката си при измерване на налягане. Това може да "изкриви" измерените резултати.

Правилно положение на гърба. Гърбът ви трябва да е плътно прилепнал към облегалката на стола. Ако не го направите, възможно да се отчетат твърде високи показания, които в случая са невалидни.

Правилно положение на ръката. Ръката трябва да е отпусната и поставена върху равна повърхност (например върху маса), така че предмишницата да е на нивото на сърцето. Дрехите на ръката трябва да са свободни и да не я стягат.

Какво друго е важно да знаете преди измерване на кръвното налягане?

В допълнение към правилната стойка, лекарите съветват да следвате още няколко препоръки, за да сте сигурни, че резултатите ви са възможно най-точни:

Починете си;

Преди измерване на кръвното, седнете спокойно поне пет минути;

Избягвайте приема на стимуланти (алкохол, кофеин);

Не пушете, не пийте кафе и не яжте поне час преди процедурата.

Отидете до тоалетната - пълният пикочен мехур може да повлияе на показанията на кръвното налягане;

Не говорете - по-добре е да мълчите, докато тонометърът работи, тъй като говоренето може да повиши кръвното налягане;

Изберете дясната ръка - измерете кръвното си налягане на двете ръце поне веднъж, за да откриете евентуални разлики. След това измерете на ръката, която постоянно показва по-високи стойности.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултация! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение! При наличие на специфични симптоми задължително се консултирайте с лекар!

