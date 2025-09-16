Отслабване без вреда за здравето: С колко кг на месец е нормално да се отслабва?

С колко е нормално да се отслабва на месец?

Отслабването е индивидуален процес и зависи от много фактори. Но има обща безопасна норма, която няма да навреди на здравето. Това съобщава здравният уебсайт Verywell. Ето какви са здравословните темпове за загуба на тегло.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, с правилно хранене и редовна физическа активност, загубата на тегло трябва да е между 0,5 и 1 кг на седмица (2 до 3,5 кг на месец). Тези темпове се считат за здравословни.

Можете да отслабнете до 25 кг за шест месеца. Ако целта ви е да отслабнете и да го поддържате, съсредоточете се върху постепенната загуба на тегло. Комбинацията от нискокалорична диета и редовни упражнения (кардио и силови тренировки) ще ви помогне да постигнете целите си за отслабване бързо и безопасно, съобщава изданието.

Фактори, влияещи върху скоростта на загуба на тегло

Лекарства. Списанието Neuroscience & Biobehavioral Reviews съобщава, че някои лекарства могат да причинят покачване на тегло или да затруднят отслабването. Те включват: антидепресанти, антихипергликемични лекарства, антихипертензивни лекарства и някои форми на противозачатъчни.

Възраст. Възрастта също може да повлияе на скоростта на загуба на тегло поради естествени промени в тялото, според MedlinePlus. След 30-годишна възраст телесните мазнини бавно се увеличават, а мускулната маса намалява.

При жените менопаузата намалява нивата на естроген и увеличава отлагането на мазнини, особено в корема. Докато при мъжете тестостеронът намалява и се наблюдават повече отлагания на мазнини.

Калории. Количеството калории, които консумирате, влияе върху скоростта на загуба на тегло.

Експертите от Американския институт по здравето на сърце, бял дроб и кръв съветва, че трябва да сте в калориен дефицит (което означава, че изгаряте повече калории, отколкото консумирате), за да отслабнете с 0,5 до 1 килограм на седмица.

Избягвайте диети, които обещават бърза загуба на тегло и ограничават важни хранителни вещества в диетата. За безопасно отслабване се препоръчва намаляване на калориите с 10-25%. Например, ако в момента консумирате 2000 ккал, тогава дефицитът ще бъде 500 ккал. В резултат на това трябва да консумирате 1500 ккал на ден, пише още изданието.

Ниво на активност. По-голямата активност може да ви помогне да отслабнете по-бързо. Тя може също така да подобри здравето на сърцето и белите дробове и да ви помогне да поддържате теглото си след отслабване. Стремете се към 30-45 минути умерена физическа активност 3-5 дни в седмицата.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

