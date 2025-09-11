По кое време на деня кафето носи най-големи ползи за здравето?

Кафето е любима напитка на мнозина. Обикновено се консумира сутрин - заради съдържанието на кофеин то осигурява бърз приток на енергия. Мнозина пият наитката и следобед, когато усещат спад в нивата енергия. Оказва се, че тази напитка носи най-голяма полза за тялото, когато се консумира в точно определено време.

Кога кафето е най-полезно за тялото?

Скорошно проучване, публикувано в European Heart Journal, установи, че пиещите сутрешно кафе имат по-нисък риск от преждевременна смърт, особено от сърдечно-съдови заболявания, в сравнение с тези, които пият напитката по-късно през деня или се въздържат от нея напълно. Учените подчертават, че здравето се влияе не само от количеството консумирано кафе, но и от времето на консумацията му, съобщава Academic.oup.com.

Билката, която само французойките слагат в кафето

Учените анализираха данни от повече от 40 000 души, събрани в продължение на 20 години, и установиха, че навиците за пиене на кафе могат да повлияят на дългосрочните здравословни резултати.

Учените установили, че хората, които започват деня си с кафе, са с 16% по-малко склонни към преждевременна смърт и имат 31% по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания в сравнение с тези, които не пият напитката. Ежедневната консумация на кафе обаче не е имала такъв защитен ефект.

Оказа се също, че времето на консумация е по-важно - сутрешното кафе е свързано с по-ниска смъртност, докато количеството му не играе решаваща роля, ако напитката не се пие сутрин.

Направете това преди да изпиете сутрешното си кафе, за да не ви се повиши кортизола

Изследователите предполагат, че консумацията на сутрешното кафе може би по-добре се синхронизира с биологичните ритми на тялото, което помага за намаляване на вероятността от развитие на заболявания. Те обаче подчертават, че все още не е възможно да се каже със сигурност, че консумацията на сутрешно кафе е пряката причина за положителния ефект върху здравето.

Още за кафето

Феновете на ободряващата напитка трябва да знаят защо тя може да е вредна за здравето им. Кафето може да има и отрицателен ефект върху организма, изразяващ се в:

нарушение на съня и развитие на безсъние, особено когато се използва вечер;

повишено кръвно налягане; учестен сърдечен ритъм;

засилени симптоми на тревожни разстройства, нервност и раздразнителност;

прекомерно отделяне на калций от организма; киселини или обостряне на гастрит.

Ободряващата напитка съдържа танини, които могат да оцветят зъбния емайл, което води до потъмняване на зъбите и образуване на плака. Но вредата от кафето най-често се проявява при прекомерната му консумация. Ако пиете напитката умерено и вземете предвид индивидуалните характеристики на организма, негативните ѝ последици ще бъдат минимални или изобщо няма да се проявят.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

4 витамина и минерала, които никога не трябва да комбинирате с кафе